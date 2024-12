Duas mulheres seguem em estado grave após explosão de avião que caiu em Gramado

Duas mulheres, de 51 e 56 anos, seguem em estado grave após a queda de um avião em Gramado, na manhã deste domingo (22).

Elas tiveram queimaduras de 2º e 3º grau em 30% e 43% do corpo, respectivamente. Encaminhadas para Porto Alegre, uma das vítimas está no Hospital Cristo Redentor, enquanto a outra na UTI Queimados do Hospital do Pronto Socorro. Ambos são referência no tratamento de queimaduras.

Conforme boletim da manhã desta segunda-feira (23), a paciente de 51 anos chegou ao Hospital Cristo Redentor por volta das 17h25 de domingo. Ela segue sedada e em ventilação mecânica. Não há mais detalhes sobre a condição da paciente de 56 anos.

Além delas, outras 15 pessoas ficaram feridas e já receberam alta.

Já se sabe que entre os mortos estão o empresário e piloto Luiz Claudio Galeazzi, 61, dono da aeronave, o diretor da Galeazzi & Associados Bruno Cardoso Munhoz Guimarães, e a esposa dele, Veridiana Natucci Niro.

A esposa de Galeazzi, três filhas do casal e a sogra do empresário também estavam no voo. Assim como dois filhos de Guimarães e Veridiana.

O Instituto-Geral de Perícias e a Polícia Civil já encerraram os trabalhos no local, enquanto o Corpo de Bombeiros deve concluir sua parte até o fim da manhã. Tapumes deverão ser colocados para que não haja acesso ao local.

Os corpos das vítimas, após identificação, serão enviados para São Paulo. Os estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo trocam informações para tentar acelerar essa identificação.

O impacto da colisão seguida de explosão danificou os corpos, dificultando a identificação feita de maneira mais simples. A tendência é de que o reconhecimento seja realizado por meio de exames de DNA ou arcada dentária, situação comum em desastres semelhantes.

O grupo, que retornava de um passeio, embarcou no aeroporto de Canela (RS) e tinha como destino a cidade de Jundiaí, interior de São Paulo.

A queda da aeronave ocorreu em uma área próxima à avenida das Hortênsias, a menos de dois quilômetros do centro do município, que é conhecido pelo turismo, especialmente na época do Natal.

De acordo com o Governo do Rio Grande do Sul, a aeronave bateu contra a chaminé de um prédio em construção, atingiu o segundo andar de uma casa e também uma loja de móveis, que estava vazia. Destroços ainda atingiram parte de um hotel.

A maioria dos feridos estava hospedada nesse hotel.