Tragédia em Gramado: acidente aéreo mata 10 pessoas

Um acidente aéreo devastador ocorreu na manhã deste domingo (22) em Gramado, na Serra gaúcha, resultando na morte de dez pessoas, conforme confirmado pela Polícia Civil durante uma coletiva de imprensa. Entre as vítimas estão Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, um empresário de São Paulo, e nove membros de sua família.

O delegado responsável pela investigação detalhou que as vítimas fatais incluem a esposa de Galeazzi, seus três filhos, uma irmã, um cunhado, a sogra e duas crianças. “As informações preliminares indicam que todas as dez vítimas estavam a bordo da aeronave”, afirmou o delegado.

Além das fatalidades, o acidente impactou também 17 pessoas que estavam em solo e necessitaram de atendimento médico. O governador Eduardo Leite informou que cinco delas já foram liberadas do hospital, enquanto 12 permanecem sob cuidados médicos, com duas em estado grave. Uma dessas vítimas foi transferida para Porto Alegre devido a queimaduras.

A aeronave envolvida no acidente era um pequeno avião que partiu do aeroporto de Canela com destino a Jundiaí, em São Paulo. A queda ocorreu às 9h13 e a aeronave atingiu diversas estruturas ao tocar o solo, incluindo a chaminé de um prédio, uma casa, uma loja de móveis e uma pousada. Uma turista que presenciou o acidente relatou o desespero entre os presentes.

Imediatamente após a queda, os bombeiros atuaram para controlar o incêndio gerado pelo impacto. Felizmente, no prédio atingido havia uma pessoa que conseguiu sair sem ferimentos e não havia ninguém na loja de móveis no momento do acidente.

A prefeitura de Canela acionou a Defesa Civil para lidar com a situação e a RS-235 foi bloqueada devido ao risco de explosões na área. As autoridades continuam monitorando a situação enquanto as equipes de emergência trabalham na região isolada onde ocorreu o acidente.

Vídeos divulgados mostram o momento da queda da aeronave e os danos causados aos imóveis ao redor. As imagens capturadas por drones revelam a extensão da destruição e o trabalho dos bombeiros no local.

A tragédia em Gramado ressalta a necessidade urgente de investigar as causas do acidente e prestar apoio às famílias afetadas por esta lamentável ocorrência.