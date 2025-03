Ação rápida da PM recupera motocicleta furtada e prende suspeito em Interlagos

Na noite desta quarta-feira (19), a Polícia Militar prendeu um homem após furtar uma motocicleta KTM na região de Interlagos, zona sul de São Paulo.

Durante patrulhamento na Rua Jequirituba, Parque América, a equipe do Comando de Força Patrulha do 27° BPM/M visualizou um indivíduo pilotando uma motocicleta sem capacete e na contramão. Ao tentar abordá-lo, o suspeito tentou fugir, mas foi detido.

Na busca pessoal, os policiais encontraram uma chave micha caseira e outra chave no bolso do homem. Questionado, ele confessou que havia furtado a motocicleta minutos antes, em frente a uma farmácia em Interlagos. Quinze minutos depois, o COPOM confirmou o furto do veículo.

O suspeito foi levado ao Pronto-Socorro Maria Antonieta para exame de corpo de delito e, em seguida, apresentado ao 101º Distrito Policial, onde foi indiciado por furto qualificado (Art. 155, §4° III do Código Penal) e permaneceu preso a disposição da Justiça.