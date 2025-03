Ação no Hospital Anchieta, em São Bernardo, entrega kits de beleza a pacientes oncológicas

O Hospital do Câncer Anchieta, em São Bernardo, recebeu nesta quarta-feira (19/3) mais uma ação na cidade entre os eventos em celebração ao Mês da Mulher. Desde o período da manhã, o projeto Beleza que Transforma levou para a unidade de saúde parceiros que doaram às pacientes oncológicas lenços, maquiagens e acessórios, além da realização de aulas de automaquiagem.

A iniciativa teve como propósito reforçar o conceito de humanização e acolhimento no atendimento oncológico do equipamento. O diretor técnico do hospital, Fábio Silveira, pontuou que atividades e iniciativas como essa melhora a recepção dos pacientes ao tratamento. “O que pudermos fazer para melhorar a condição emocional das pacientes sempre será muito bem-vindo”, sustentou.

O secretário de Saúde de São Bernardo, Dr Jean Gorinchteyn, destacou que ações deste tipo são importantes para a humanização do atendimento. “Sabemos o quão desafiador é um tratamento para o câncer e como essas mulheres ficam fragilizadas. Trazer para o ambiente hospitalar esses momentos de cuidado, essas cores, esse carinho, é nossa forma de dizer: vocês são muito importantes para todos nós, estamos juntos nesse momento”, afirmou.

A ação foi idealizada pela publicitária e influenciadora Fernanda Gorinchteyn. Segundo ela, a medida leva um momento de acolhimento para as pacientes. “Sempre fui apaixonada por maquiagem e quero mostrar que é também sobre autoconhecimento, empoderamento e autoestima”, relatou Fernanda. “Trouxemos parceiros incríveis para poder fazer esse dia mágico acontecer”, completou. A iniciativa contou com a parceria do Instituto Quimioterapia & Beleza e das empresas Ruby Rose, ScarfMe e LeBriju.

A dona de casa Silvana Martins dos Anjos Santos, de 50 anos, moradora do Planalto, foi uma das participantes. Em tratamento desde 2020, ela destacou o acolhimento do hospital e a importância de atividades como o projeto Beleza que Transforma. “A equipe é extremamente acolhedora, falo que aqui é como minha segunda casa. E ter esses momentos, esses respiros, muda totalmente o ambiente e isso é muito importante”, concluiu.