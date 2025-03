São Paulo celebra o mês da mulher com mais de 60 atividades culturais gratuitas

Durante todo o mês de março, a cidade de São Paulo se mobiliza em uma série de eventos culturais gratuitos em celebração ao Dia Internacional da Mulher, que ocorreu no último sábado (8). A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, organizou uma programação diversificada que inclui mais de 60 atividades voltadas para a valorização da arte produzida por mulheres.

As atividades ocorrem em mais de 30 locais diferentes na capital paulista, proporcionando um espaço para expressão artística feminina. Entre as atrações estão uma mostra de cinema no Centro Cultural São Paulo, além de 14 apresentações musicais, 13 peças teatrais, 9 encontros para bate-papos e workshops, cinco stand-ups, intervenções artísticas audiovisuais e contações de histórias.

Um dos destaques da programação é o slam “Mulheres no Hip-Hop e no Protagonismo Periférico”, que ocorrerá nas bibliotecas Álvares de Azevedo, Narbal Fontes e Raul Bopp nos dias 12, 13 e 19 de março. O evento contará com performances de MCs, DJs, graffiti e break dance, além de narrativas sobre mulheres negras que impactaram a história.

No teatro, a peça “O Mar” será apresentada no Teatro Alfredo Mesquita entre os dias 14 e 16 de março. Escrito por Federico Roca, o enredo aborda a relação entre uma senhora palestina chamada Adila e uma advogada israelense, forçadas a conviver devido a uma circunstância inesperada.

Outra atração significativa é a Mostra “Lona Miss Jujuba” no Centro Cultural Teatro Flávio Império. Composta por 13 apresentações circenses realizadas exclusivamente por grupos femininos, a mostra presta homenagem à artista circense venezuelana Julieta Hernández, conhecida como Miss Jujuba.

O Centro de Culturas Negras também promove um evento no dia 15 de março das 15h às 17h. Intitulado “Encontro Delas CCN”, o evento reunirá artistas, DJs e palestrantes para uma roda de conversa onde compartilharão suas experiências e reflexões sobre o fortalecimento da presença feminina nas artes.

A série “Mulheres e(m) Arquivos”, realizada pelo Arquivo Histórico Municipal, incluirá uma aula aberta sobre “Mulheres em Arquivos e Bibliotecas” no dia 13 de março às 19h. O encontro buscará discutir a visibilidade feminina nas instituições documentais. Nos dias seguintes, ocorrerão debates sobre memória e patrimônio relacionados ao papel das mulheres na cultura.

Os interessados em participar dessas atividades podem acessar a programação completa através das redes sociais e do site oficial da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.