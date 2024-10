Ação do Outubro Rosa no Terminal Jabaquara da EMTU terá encaminhamento para mamografia na rede pública de saúde

Neste Outubro Rosa, mês destinado a alertar a população sobre o câncer de mama e a importância de um diagnóstico precoce, a EMTU realizará ação em apoio à campanha na próxima segunda-feira (14), no Terminal Metropolitano Jabaquara da EMTU, tendo como parceiro o Instituto Bem Querer Mulher (BQM).



No evento, estão previstas rodas de conversa abordando temas como violência doméstica e prevenção contra o câncer de mama, oficina de prótese mamária, auto-exame e o encaminhamento para redes municipais e estaduais para realização de mamografias. A programação continua na terça-feira (15) no Terminal Santo André Leste e no dia 28 no Terminal Carapicuíba. Ao todo, são oito ações durante o mês em parceria também com a Escola Grau Técnico, Associação Rosa Mulher, Ong Viva Melhor, Instituto NEPSAR e Instituto Proz Educação. Os eventos já aconteceram nos terminais Sâo Mateus, Cecap (Guarulhos) e Luiz Bortolosso, em Osasco. A sede da empresa e as unidades da EMTU também participam da campanha e a fachada da empresa em São Bernardo está iluminada de rosa em alusão ao Outubro Rosa.



O câncer de mama é o que mais atinge mulheres em todo o mundo. Os principais sintomas que podem ajudar em um diagnóstico precoce são: caroço (nódulo) endurecido, pele da mama avermelhada, alterações no bico do seio e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Os homens também são orientados porque podem desenvolver a doença.

Outubro Rosa – A data foi criada nos Estados Unidos, na década de 90, e tem o objetivo de alertar a população sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.



Evento – Outubro Rosa



Data e horário: 14 de outubro (10h às 14h)

Local e endereço: Terminal Metropolitano Jabaquara (Rua Nelson Fernandes, s/n – Jabaquara – SP)

Data e horário: 15 de outubro (10h às 13h)

Local e endereço: Terminal Santo André Leste (Rua Visconde de Taunay, s/n – Centro – Santo André/SP)

Data e horário: 28 de outubro (10h às 14h)

Local e endereço: Terminal Carapicuíba (Av. Governador Mário Covas, ao lado do Terminal municipal – SP)

