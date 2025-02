Ação de saúde ocular transforma rotina de jovens da Fundação CASA de Osasco com doação de óculos

Para muitos adolescentes da Fundação CASA Osasco II, as dificuldades diárias com a leitura, o estudo e até a locomoção estavam diretamente ligadas a problemas de visão. Alguns nunca haviam passado por exames oftalmológicos e não sabiam que o problema estava relacionado à visão. Essa realidade começou a mudar nesta terça-feira (18/02), quando 12 jovens em medida socioeducativa receberam seus primeiros óculos, resultado de uma ação de saúde ocular.

A iniciativa foi organizada pela equipe gestora do centro socioeducativo, em parceria com a Secretaria Executiva da Infância e Juventude de Osasco (SEIJ), refletindo o compromisso conjunto com a saúde e o bem-estar dos adolescentes. Todos os jovens passaram por exames oftalmológicos no dia 6 de fevereiro e, entre eles, 12 receberam óculos, doados por uma empresa do setor óptico com o apoio da empresária Fabiana Cavalcante Dario. Cada adolescente pôde escolher a armação, tornando a experiência ainda mais especial.

“A alegria e o brilho nos olhos desses jovens ao experimentarem os óculos pela primeira vez foram emocionantes. Saber que isso fará diferença no aprendizado e na vida deles é gratificante”, destacou a encarregada técnica do CASA Osasco II, Renata de Magalhães Vasconcelos.

“Esta ação é um exemplo claro do impacto positivo de uma parceria eficiente. Proporcionar uma visão mais nítida a esses jovens é motivo de grande orgulho”, afirmou o secretário executivo da SEIJ, Rodolfo Cara. “O sucesso da iniciativa no CASA Osasco II motivou a expansão do projeto, e a mesma ação será realizada em breve no CASA Osasco I, beneficiando ainda mais adolescentes”, completou.

Além dos jovens, servidores dos setores de segurança, pedagógico, administrativo e psicossocial também realizaram exames oftalmológicos e puderam adquirir óculos com desconto.

Os exames foram conduzidos pelo optometrista Edson José Dario, profissional habilitado a identificar problemas visuais e prescrever soluções ópticas. Durante os exames, dois adolescentes apresentaram condições que podem necessitar de intervenção cirúrgica. O CASA Osasco II já está providenciando o encaminhamento médico para avaliação e tratamento adequado.

“Essa ação reflete nosso compromisso em oferecer as melhores condições para o desenvolvimento dos jovens. Garantir que eles possam enxergar o mundo com clareza é proporcionar mais uma ferramenta para o aprendizado e a reintegração social”, afirmou a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto.

O CASA Osasco II segue empenhado em ampliar as ações preventivas e educativas sobre saúde ocular, planejando novas triagens oftalmológicas para os adolescentes e suas famílias, além de palestras sobre cuidados com a visão.