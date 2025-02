A importância da saúde ocular para o aprendizado infantil

Com a volta às aulas em diversas regiões do Brasil, a saúde ocular das crianças torna-se um assunto de grande relevância. Segundo dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), aproximadamente 20% dos estudantes em idade escolar apresentam algum tipo de dificuldade visual. As condições mais frequentes incluem miopia, hipermetropia e astigmatismo.

O oftalmologista Álvaro Dantas enfatiza que problemas relacionados à visão podem se manifestar como dificuldades no aprendizado ou desinteresse por atividades acadêmicas. “Alterações visuais são comuns durante a infância e têm impacto direto na capacidade de aprendizado. Se uma criança não vê bem, a absorção do conteúdo apresentado é comprometida, resultando em consequências significativas”, afirma Dantas.

Outro aspecto destacado pelo médico é o estrabismo, conhecido popularmente como olho desviado. Essa condição é facilmente observável e serve como um alerta importante para possíveis problemas sérios que podem afetar um dos olhos, necessitando de tratamento imediato para prevenir complicações como a ambliopia, também chamada de olho preguiçoso.

Dantas explica que a falta de intervenção em casos de deficiência visual em uma das vistas pode impedir o desenvolvimento adequado da visão até os 8 anos. “Se não for detectado e tratado neste período crítico, a criança pode crescer com limitações permanentes em um dos olhos”, alerta.

A visão é crucial no processo educativo, e dificuldades visuais podem resultar em perda de informações durante as aulas, desmotivação e falta de concentração. Isso pode levar a uma queda no desempenho escolar e até ser confundido com transtornos de aprendizado ou déficit de atenção. Além disso, crianças com problemas oculares correm o risco de sofrer bullying devido à sua condição.

Diante disso, Dantas destaca a importância do reconhecimento precoce dos sinais que indicam problemas visuais. Muitas vezes, as próprias crianças não têm consciência de suas limitações visuais, pois nunca experimentaram uma visão normal. Pais e educadores devem estar atentos aos seguintes sintomas:

Aproximar-se excessivamente de livros ou telas;

Dificuldade para enxergar o quadro negro ou copiar corretamente;

Queixas frequentes de dor de cabeça ou fadiga ocular;

Lacrimejamento excessivo ou sensibilidade à luz;

Desinteresse por atividades que exigem esforço visual, como leitura e desenho;

Tendência a piscar muito ou esfregar os olhos.

Ao identificar qualquer um desses sinais, é aconselhável que os responsáveis levem a criança ao oftalmologista o quanto antes. O ideal é que todas as crianças realizem um exame ocular completo no primeiro ano de vida para detectar problemas congênitos, incluindo catarata, glaucoma e retinoblastoma, um tipo de câncer ocular.

Dantas alerta que diagnósticos tardios podem resultar em perdas significativas, incluindo a possibilidade de perda do olho afetado ou até mesmo risco à vida. A partir da idade escolar, recomenda-se consultas anuais ao oftalmologista ou conforme orientação médica, especialmente se houver histórico familiar de problemas visuais.

No caso dos adolescentes, as consultas anuais podem continuar ou ser espaçadas para bienais dependendo da saúde ocular do jovem. Com o aumento dos casos de miopia progressiva – um fenômeno cada vez mais comum – o acompanhamento deve ser realizado com maior frequência para prevenir complicações futuras.

A miopia é uma preocupação crescente entre especialistas devido à sua tratabilidade. O diagnóstico preciso só pode ser realizado por meio de consultas oftalmológicas regulares. Medidas adequadas podem controlar a evolução da miopia progressiva através do uso correto de óculos especiais e colírios apropriados.

Crianças com boa visão tendem a apresentar melhor desempenho acadêmico e social, reduzindo frustrações relacionadas ao aprendizado. Portanto, manter um acompanhamento oftalmológico regular é considerado um investimento essencial na saúde e no futuro das crianças, garantindo que se tornem adultos com uma visão saudável e livre de complicações graves.