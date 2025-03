ABRAS será homenageada na Câmara dos Deputados por sua atuação na Reforma Tributária

Ressaltando seu protagonismo na Reforma Tributária e a importância do setor supermercadista para a economia e a sociedade brasileira, a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) será homenageada em Sessão Solene na Câmara dos Deputados, no dia 11 de março de 2025, às 11 horas. A iniciativa parte do gabinete do deputado Joaquim Passarinho (PL-PA), que destaca a contribuição da entidade na construção do novo sistema tributário do país, em especial da Cesta Básica Nacional isenta de impostos — uma medida essencial para garantir a segurança alimentar das famílias brasileiras. Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, Ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte do Brasil, Márcio França,e o Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, são algumas das autoridades confirmadas para a cerimônia.

A ABRAS tem atuado diretamente junto ao Congresso Nacional, apresentando estudos e análises sobre o consumo no Brasil e defendendo um modelo tributário que assegure a acessibilidade aos alimentos essenciais. Com isso, a entidade se fortalece como um elo estratégico entre o setor supermercadista e o poder público, impulsionando o desenvolvimento econômico e buscando soluções para garantir um abastecimento eficiente em todo o país.

O deputado Joaquim Passarinho ressalta a importância do trabalho da ABRAS nesse processo: “A ABRAS desempenhou um papel decisivo na construção da Cesta Básica Nacional, trabalhando com dados concretos e dialogando com o Congresso para garantir que os alimentos essenciais tenham um tratamento tributário adequado. Esse esforço é fundamental para assegurar o acesso da população a produtos básicos e estruturar um modelo mais justo para os consumidores brasileiros.”

Após a Sessão Solene, será realizada a recondução de João Galassi para seu terceiro mandato na presidência da ABRAS (triênio 2025-2027), juntamente com a diretoria e os conselhos da entidade. Sob sua liderança, a ABRAS se consolida como protagonista nos debates estratégicos para o setor, para os consumidores e para a economia do país, ampliando a representação do varejo alimentar.

João Galassi celebra a homenagem e reafirma o compromisso da ABRAS com o desenvolvimento do setor e do país. “Este reconhecimento é fruto do trabalho coletivo de toda a equipe da ABRAS e do setor supermercadista. Atendemos diariamente mais de 30 milhões de consumidores em todo o Brasil, e nossa missão é garantir um varejo alimentar forte, competitivo e acessível para todos. Além disso, seguimos firmes no diálogo com o Parlamento, defendendo políticas públicas que promovam o crescimento do setor e o abastecimento dos lares das famílias brasileiras”, afirma Galassi, destacando o papel da entidade na construção de um ambiente regulatório mais favorável ao país.

Serviço: Sessão Solene da Câmara dos Deputados em Homenagem à ABRAS

Data: 11 de março de 2025

Horário: 11h

Local: Câmara dos Deputados