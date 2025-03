Cesta básica em SP atinge R$ 860,53

O custo médio da cesta básica no estado de São Paulo alcançou R$ 860,53, segundo dados recentes da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e divulgada mensalmente. O levantamento, que abrange 17 capitais brasileiras, revelou que a maioria delas apresentou um aumento nos preços dos alimentos essenciais durante o mês de fevereiro.

Entre as cidades analisadas, São Paulo registrou o maior aumento no valor da cesta básica. A pesquisa indica que os preços subiram em 14 das 17 capitais monitoradas, destacando a importância do acompanhamento desses dados para a população e formuladores de políticas públicas.

Uma das principais razões apontadas para essa elevação nos preços é o aumento significativo do café, um item fundamental na dieta de muitos brasileiros. O Dieese observou que o preço do café subiu nas 17 capitais estudadas, com variações que chegaram a até 23,81% em Florianópolis e 6,66% na capital paulista. Outros itens como tomate e carne bovina também foram citados como fatores que contribuíram para a alta no custo geral.

Contrapondo-se a essa tendência de alta, três capitais apresentaram uma redução nos preços da cesta básica: Goiânia (-2,32%), Florianópolis (-0,13%) e Porto Alegre (-0,12%). Esses dados ressaltam as discrepâncias regionais nos custos de vida no Brasil.

A análise do Dieese sobre os valores da cesta básica em São Paulo indica que o salário mínimo ideal deveria ser de R$ 7.229,32 para atender às necessidades básicas da população, levando em conta despesas com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene pessoal, transporte, lazer e previdência. Esse valor representa uma multiplicação de 4,76 vezes o salário mínimo atual.

Essas informações sobre os custos dos alimentos são cruciais não apenas para os consumidores que buscam planejar suas finanças pessoais, mas também para os gestores públicos que precisam desenvolver estratégias para enfrentar os desafios econômicos enfrentados pela população.