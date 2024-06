Abertas as inscrições para a 19ª edição da Aricanduva Run, do Shopping Aricanduva

Com objetivo de promover a prática esportiva e incentivar a solidariedade, o Shopping Aricanduva, maior centro de compras e entretenimento da América Latina, realiza a 19ª edição da Aricanduva Run. A corrida possui premiação em dinheiro aos cinco primeiros colocados, nas baterias masculina e feminina 9km, além de diversas atrações, como sorteio de diversos brindes. O prêmio de primeiro lugar masculino e feminino, tem o valor de R$ 3 mil. O evento ocorre no dia 01 de setembro, no estacionamento do Shopping Aricanduva.

A Aricanduva Run contará com dois percursos: corrida de 9 Km e corrida e caminhada de 4 km. Maiores de 60 anos, por exemplo, terão um balcão de atendimento exclusivo para agilizar o atendimento na entrega de kit e a conferência dos documentos, além de um desconto de 50% de desconto no ato da Inscrição.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de agosto, ou enquanto durarem as vagas. A retirada do KIT de participação contendo uma camiseta, medalha de participação e bag, ocorrerá nos dias 30 e 31 agosto (sexta-feira e sábado), na loja Di Gaspi, patrocinadora do evento. Vale reforçar que não haverá entrega de kit de participação no dia do evento, nem após o mesmo.

Parte da verba arrecadada será doada para Obra Social Dom Bosco e para o Hospital Santa Marcelina.

Para realizar a inscrição e conferir mais informações, acesse

Serviço:

Centro Comercial Aricanduva – 19ª Aricanduva Run

Endereço: Avenida Aricanduva, 5.555 – Vila Matilde, no estacionamento descoberto do Shopping.

Inscrições: até 30 de agosto

Data do evento: 01 de setembro.

Largada: às 7h (9km) e às 7h45 (4km, corrida e caminhada).

Estacionamento Gratuito.