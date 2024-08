Abel admite ‘declaração infeliz’ e diz que se retratou com repórter

O técnico Abel Ferreira se manifestou na tarde deste domingo (25), através de um comunicado nas redes sociais, após a fala machista em coletiva de imprensa após a goleada do Palmeiras sobre o Cuiabá, pelo Brasileirão.

“Reconheço, contudo, que fui infeliz em minha resposta e, por esse motivo, fiz questão de procurar a Alinne para me retratar e esclarecer o que considero ter sido um mal-entendido”, comentou Abel Ferreira.

Segundo o treinador, sua fala não era exatamente uma resposta à pergunta da jornalista, mas sim uma mensagem que já estava em sua cabeça.

“Utilizei a pergunta da referida profissional para transmitir uma mensagem que já estava na minha cabeça, sem me dar conta de que, naquele contexto, a declaração poderia gerar uma interpretação diferente ou soar hostil”, justificou.

Ele destacou que, em entrevistas coletiva, acredita estar falando com todos os presentes e não especificamente com quem faz a pergunta. “Quando concedo uma entrevista coletiva, entendo que não estou respondendo diretamente à repórter, ou ao repórter, que me faz a pergunta, mas sim a todos os presentes na conferência e também aos nossos atletas e torcedores.”

Abel reconheceu que foi “infeliz” na resposta e disse que considera o episódio um “mal-entendido”.