ABC Talk Podcast completa dois anos e produz 100 episódios

Para comemorar dois anos de atuação, os anfitriões Alê Bernardo e Inácio Siqueira, visionários do audiovisual da cidade de Santo André, escolheu a casa de Stand up, Hillarius ABC para festar, realizando um programa ao vivo (Youtube) com uma plateia de convidados com mais de 200 pessoas. “Acho que a plateia vai se surpreender, pois este episódio, foi pensado no modelo Stand up Comedy, meio apimentado, mas prometemos voltar ao normal em 2024!” Comentou Inácio Siqueira, Apresentador e Jornalista.

O ABC TALK PODCAST completou dois anos e produziu 100 episódios com grande estilo. As celebridades que gravaram o Podcast, podemos falar de Nizo Neto, filho do Chico Anysio, o Chef Olivier Anquier, Emerson França (Pidôncio da Hora do Ronco – Band/ FM), o prefeito Paulo Serra, diversos vereadores, empresários, músicos, cientistas e gente do povo. Que nem diz o jargão: “Quem vive e faz o Grande ABC, passa por aqui!”

No episódio especial ao vivo, teve retrospectiva dos melhores momentos, abertura do comediante Jeffy Jombelle, contação de causos com os anfitriões Alê e Inácio, Dj Kelly Silva nas picapes e a participação especial do consagrado comediante Rodrigo Cáceres, o melhor imitador do Zacarias do saudoso, Os Trapalhões.

No final da comemoração teve a palavra dos vereadores, autoridades, patrocinadores e a emoção tomou conta de todos, pelos desafios e superações alcançados com o sucesso de um dos maiores Podcast do Grande ABC, quiçá de São Paulo! “Desta forma, 2024 já tem planejamento de novos quadros, investiremos em reportagens externa e a busca de crescimento da audiência para atingir a meta de 1 milhão de seguidores está lançada” Disse o apresentador Alê Bernardo.

Com uma projeção de likes atingindo nas redes sociais em geral, a marca de mais de 500 mil interações, seria consequência, o Inácio Siqueira, ganhar o Prêmio ABC.COM na categoria de Melhor Apresentador Regional de 2023, e já está indicado na mesma categoria para 2024.

O ABC TALK PODCAST é transmitido pelo Youtube, ao vivo todas às terças-feiras, 20h, o estúdio está localizado no Bairro Jardim, Santo André – SP. Para ter acesso aos programas já gravados, acesse: (www.abctalkpocast.com.br) e caso você tenha uma história relevante, mande um release para o e-mail: (contato@abctalk.com.br)

O que é mais fascinante no modelo do audiovisual, ‘vídeocast’ é que a história do entrevistado se torna imortalizada nas redes sociais, depois com os cortes dos melhores momentos, é possível espalhar ideias, conceitos e produtos para o mundo inteiro em tempo real.