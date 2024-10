ABASP comemora 5 anos de fundação com mais de 1,7 bilhão de transações efetuadas

A ABASP Mobility Clearing House, entidade responsável pela consolidação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) da região metropolitana de São Paulo, por meio da Plataforma TOP, acaba de completar 5 anos de sua fundação e comemora a marca expressiva de mais de 1,7 bilhão de transações realizadas por seu sistema de controle tarifário.

“Somos uma associação ainda recente, mas sabemos da responsabilidade que temos de facilitar a vida das pessoas que utilizam diariamente o transporte público na região metropolitana de São Paulo. Por meio do Metrô, CPTM e dos ônibus Metropolitanos (EMTU), atingimos nosso clearing de número mil, o que representa mais de 1,7 bilhão de transações realizadas. Isto reflete o nosso compromisso com a eficiência e a inovação, conectando milhões de pessoas a uma rede de transporte integrada e que caminha para ser cada vez mais humana”, afirma Daniel Bulha, diretor Executivo da ABASP.

Além de marcar os cinco anos da instituição da ABASP, em 2024 também outros passos importantes foram dados, como o rebrand da marca, o reposicionamento de mercado enquanto Mobility Clearing House e a participação nos principais eventos do setor de transporte e mobilidade do Brasil e da América Latina, movimento este que integra a Associação com as principais entidades do setor no País e em todo o mundo. Outra novidade foi o lançamento do novo Código de Ética e Conduta, que reforça os princípios de governança da ABASP e a implantação do Programa de Segurança da Informação, que garante uma operação com segurança e responsabilidade em um mundo cada vez mais digital.

Ainda em 2024, entre janeiro e agosto, a ABASP atingiu o processamento recorde de 492 milhões de transações dentro do ecossistema TOP, incluindo bilhete QR Code, Cartão TOP e cartão crédito/débito e novas formas de pagamento, como por exemplo WhatsApp e o bilhete TOP dentro da Google Wallet. “Nosso objetivo é seguir avançando, por isso agradecemos a todos que confiam na ABASP para impulsionar a mobilidade do futuro”, reforça Paulo de Tarso, diretor de Operações da associação.

Sendo a primeira Mobility Clearing House privada da América Latina, a ABASP tem como foco proporcionar uma experiência de mobilidade baseada no conceito MaaS (Mobility as a Service), ou mobilidade como serviço, que proporciona ao passageiro uma mobilidade integrada multimodal. Criada em 2019, a instituição, sem fins lucrativos, é responsável pela centralização e gestão da arrecadação e bilhetagem eletrônica para a mobilidade urbana (Mobility Clearing House) é composta por associados como Metrô SP, CPTM, CMT, entre outros.

Para entender mais sobre todas as ações e locais de operação da ABASP no Estado de São Paulo, acesse o https://www.abasp-sp.com.br/.