AASP promove 15º Encontro Anual em Campos do Jordão

O mês da advocacia, celebrado em agosto, é marcado por um dos mais aguardados eventos do setor: o Encontro Anual AASP – Associação dos Advogados, que reunirá, entre os dias 29 e 31, diversos profissionais renomados, especialistas em Direito, juristas, Ministros, Desembargadores e advogados de todo o Brasil em Campos do Jordão.

A 15ª edição conta com uma programação intensa e diversificada, definida criteriosamente pela Associação a fim de promover um espaço estimulante de aprendizados e compartilhamento de ideias sobre os tópicos mais relevantes da atualidade.

“Estamos trabalhando intensamente para oferecer um encontro inesquecível a todos os advogados e advogadas que estiverem conosco nesta edição. Para nós, o Encontro Anual é uma experiência única que nos permite estar em contato com especialistas das mais diversas áreas de atuação, gerando uma troca profunda de conhecimentos, o que considero fundamental para a evolução do Direito”, destaca o presidente da AASP, dr. André Almeida Garcia.

Ao longo dos três dias de evento, os participantes terão acesso a painéis simultâneos, apresentações, conferências e debates sobre temas como Reforma Tributária, Garantias e Falências, Direito Probatório, Direito Público, além de diálogos sobre a Advocacia e Tribunais Superiores entre outros assuntos pertinentes às demandas do mercado, que impactam o exercício da profissão, bem como toda a sociedade.

Entre os nomes confirmados estão o Ministro do STF, André Mendonça; o Desembargador do TJ de São Paulo Ricardo Cintra Torres de Carvalho; o Corregedor-geral da Justiça, Francisco Eduardo Loureiro e a Vice-Presidente da Comissão de Promoção de Igualdade Racial do CFOAB, Lazara Carvalho.

Para a cerimônia de abertura do evento, o comunicador e educador Marcelo Tas conduzirá uma palestra descontraída sobre a criatividade na era digital, um tema que assola todas as esferas da sociedade e que, constantemente, nos impulsiona a nos reinventarmos para acompanhar as tendências globais.

Para conferir a programação na íntegra e saber mais sobre as temáticas e demais palestrantes, acesse a página do evento aqui.

Serviço

Data: 29 a 31/8 (quinta-feira a sábado)

Local: Campos do Jordão Convention Center

Endereço: Av. Macedo Soares, 499 – Capivari, Campos do Jordão, 12460-000

Para mais informações e inscrições acesse a página do evento aqui.

Valores

Associado AASP: R$ 200,00

Estudante: R$ 200,00

Não Associado: R$ 400,00