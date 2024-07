A Última Entrevista de Marília Gabriela tem nova temporada, no Teatro Unimed

Um acontecimento na cena teatral paulistana. É assim que o público e a crítica receberam a comédia dramática A Última Entrevista de Marília Gabriela, com Marília Gabriela e Theodoro Cochrane, durante três meses em São Paulo, sempre com ingressos esgotados rapidamente para todas as sessões. Agora, depois de algumas apresentações no Rio de Janeiro (de 9 a 25 de agosto, no Teatro Prio), o espetáculo volta a ser exibido em São Paulo em nova temporada, de 30 de agosto a 27 de outubro, no Teatro Unimed. Os ingressos já podem ser adquiridos pela internet (www.sympla.com.br/teatrounimed) ou na bilheteria do teatro. As apresentações ocorrem todas as sextas-feiras e sábados, às 20h; e domingos às 18h.

Apresentado pelo Teatro Unimed, o espetáculo A Última Entrevista de Marília Gabriela foi escrito por Michelle Ferreira, com direção de Bruno Guida e realização da Rega Início Produções Artísticas, de Renata Alvim. Marília Gabriela entra em cena para uma última entrevista, e dessa vez é ela a entrevistada, e por uma pessoa que lhe é muito familiar: seu filho caçula, Theodoro Cochrane. A comédia dramática A Última Entrevista de Marília Gabriela se passa durante um programa de entrevistas ao vivo no teatro, onde ficção e realidade se misturam e o que era para ser apenas uma entrevista vira um jogo perigoso que revela os arquétipos da relação entre mãe e filho. Durante o espetáculo, feminismo, conflitos geracionais, etarismo e a fronteira entre o público e o privado são alguns dos temas abordados que norteiam o texto, entretendo e emocionando o público. Sem a quarta parede, o espectador é convidado a participar ativamente da montagem, respondendo até ao famoso bate-bola, marca registrada de Marília Gabriela.

A Última Entrevista de Marília Gabriela

Comédia dramática com Marília Gabriela e Theodoro Cochrane

Teatro Unimed

Ed. Santos Augusta, Al. Santos, 2159, Jardins, São Paulo

Nova temporada: de 30 de agosto a 27 de outubro de 2024

Sextas e sábados, às 20h; domingos, às 18h

Preços: plateia – R$ 90,00 (meia-entrada) e R$ 180,00 (inteira) | balcão – R$ 60,00 (meia) e R$ 120,00 (inteira)

Clientes Unimed têm 50% de desconto com apresentação da carteirinha. Descontos não cumulativos.

Horários da Bilheteria: sextas e sábados, das 12h30 às 20h30. Domingos, das 10h30 às 18h30.

Duração: 70 minutos

Classificação: 14 anos

Capacidade: 240 lugares

Acessibilidade: Ingressos para cadeirantes e acompanhantes podem ser reservados

Vendas pela internet

