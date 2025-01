‘A PM está punindo a PM’, diz Tarcísio ao comentar operação por morte de Gritzbach

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) comemorou o fato de ter sido uma operação da própria Polícia Militar que prendeu os PMs suspeitos do assassinato de Antônio Vinicius Gritzbach, 38, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital).

“A polícia vinha investigando o que ocorreu, chegou à autoria dos disparos. A PM está punindo a PM”, disse o governador à Folha, na manhã desta quinta-feira (16).

Uma operação da Corregedoria da PM, deflagrada nesta manhã, teve como alvo 15 PMs suspeitos de ligação com o PCC. Gritzbach, que lavava dinheiro para a facção, de acordo com o Ministério Público de São Paulo, foi morto a tiros na saída do terminal 2 do aeroporto de Guarulhos em 8 de novembro.

O assassinato no aeroporto vinha sendo investigado pela Polícia Federal e causando constrangimento às autoridades paulistas, uma vez que essa apuração já havia resultado na prisão de cinco policiais civis e um oficial da PM que havia trabalhado na Casa Militar do governo paulista, chegando a acompanhar Tarcísio em viagens ao exterior.

“Temos uma polícia que está trabalhando muito e que não vai compactuar com o malfeito, com o desvio”, disse Tarcísio após a operação deflagrada pela PM. “Quem errou será punido, expulso e levado ao Judiciário. Nada fica encoberto ou é empurrado para debaixo do tapete”, complementou.

A segurança pública é um dos temas mais caros ao governo paulista neste momento. As informações sobre a ligação de PMs e policiais civis com o PCC, que vieram à tona com a morte no aeroporto, surgiram em meio à divulgação de flagrantes em diferentes locais com uma série de abusos praticados por policiais contra a população.

No Palácio dos Bandeirantes, técnicos e agentes políticos do governo vêm estudando a adoção de medidas de impacto, a serem implementadas ao longo do ano, para recuperar a imagem da PM e desfazer a sensação de insegurança que, segundo as avaliações internas, se espalha pelo estado.

Além de destacar índices de queda de crimes em áreas como a região central e preparativos para a inauguração de uma série de novas bases comunitárias, que estão em fase final de construção, o governo busca reforçar a ideia de profissionalismo das polícias.

Tarcísio, que já admitiu a possibilidade de reeleição e vem refutando a ideia de disputar a presidência no ano que vem, também reconheceu ter errado ao criticar o programa de câmeras corporais na PM, criado na gestão do ex-governador João Doria.

A base bolsonarista e a bancada da bala na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), aliadas ao governador, contudo, defendem que as medidas a serem levadas a público tenham como uma das premissas a defesa das instituições e, se for o caso, a separação entre elas e os “maus policiais” – exatamente como o governador fez nesta quinta.