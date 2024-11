Centro de São Paulo ganha mais três Bases Comunitárias da PM 

Três novas Bases Comunitárias da Polícia Militar entraram em funcionamento nesta terça-feira (26) na área central de São Paulo. As Bases Comunitárias foram instaladas na avenida Paulista, em frente ao Parque Trianon, na Praça 14 Bis, no Bela Vista, e na Liberdade. O Governo de São Paulo investiu pouco mais de R$ 1 milhão no projeto, como parte da estratégia pare recuperar e revitalizar o centro da capital paulista, proporcionando mais segurança para a população.

“As Bases Comunitárias da PM vão garantir aos policiais mais dignidade. Agora, além de ter um espaço para guardar o seu equipamento, o posto também é um ponto de apoio para a população que vem tirar dúvidas, pedir informações e até mesmo orientações para registro de boletim de ocorrência”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

A primeira base foi implantada na Praça da Luz em 29 de agosto. Outras cinco estão previstas para serem instaladas no centro. A escolha dos locais foi definida por meio de estudos da Secretaria da Segurança Pública (SSP) que definiu as regiões mais frequentadas, bem como os indicadores criminais.

O novo modelo de equipamento visa, principalmente, reduzir a criminalidade, melhorar a percepção de segurança e ser um ponto de referência ao cidadão que frequenta as imediações.

Para a comandante do 7° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), coronel Rosemeire Vitonto dos Santos, as unidades são um reforço ao trabalho que já está sendo feito no centro, orientado principalmente para queda contínua dos índices criminais. “Quando assumi o comando em dezembro de 2022 estávamos passando por um momento difícil. Hoje, cada vez que olho os indicadores criminais percebo que estamos fazendo um bom trabalho, que agora vai melhorar mais ainda com a instalação dessas bases, reforçando a sensação de segurança do entorno”, mencionou.

A coronel ressaltou ainda que os endereços escolhidos para as instalações são de muita circulação de pessoas e veículos, então as unidades são até mesmo um “anseio até mesmo da comunidade”.

Como funciona a Base Comunitária da PM?

A Base Comunitária foi construída a partir de um contêiner e tem capacidade para receber um efetivo composto por 16 policiais militares com o apoio de duas viaturas. A unidade instalada não causa impactos estruturais e ambientais no local.

Habitável, o equipamento ainda possui alojamento, copa, área de atendimento ao público e banheiros, além de ter uma concepção sustentável, com redução de impactos ao meio ambiente, com menos poluentes e resíduos.

Queda nos indicadores criminais

O 4° (Consolação) e o 5° Distritos Policiais (Aclimação), que abrangem a área do Bela Vista, nas imediações da Praça 14 Bis e da avenida Paulista, registraram queda consecutiva nos roubos em geral neste ano. Nos últimos três meses, a redução nesses crimes foi de 13% em relação ao ano anterior. Os furtos em geral, diminuíram 14,2% de junho a agosto, na comparação com o mesmo período de 2023.

O 78° DP (Jardins) que também cobre a área da avenida Paulista não registrou nenhum estupro, roubo a banco ou latrocínio. Nos últimos três meses, as forças de segurança conseguiram impedir 405 furtos na região, uma vez que este ano teve 2,4 mil casos, contra 2,8 mil no mesmo período de 2023.

Praticamente todas as modalidades criminais registradas no 1° DP (Sé), responsável pelas ocorrências no entorno da praça da Liberdade, caíram. Só de roubos em geral a queda é de 14%, passando de 850 casos entre junho e agosto do ano passado, para 731 agora em 2024. Não foi registrado nenhum latrocínio ou roubo a banco.