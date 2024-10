A Noviça mais Rebelde em São Caetano

A comédia musical tem início quando a irmã Maria José se vê obrigada a entreter a plateia enquanto a Madre Superiora não chega para o show beneficente preparado para a noite. Improvisando jogos interativos e números musicais – todos retirados de lembranças hilárias do seu passado nada católico, antes de se converter à Igreja. Em pouco mais de uma hora, todos participam de um “bingo santo”, de um jogo de roleta e até de um número de cabaré. Em meio às apresentações, Irmã Maria José ainda encontra espaço para falar sobre sua vida, alternando poesia e humor ao narrar a transformação de uma “garota da vida” em uma freira católica.

A Noviça Mais Rebelde estreou em 2009, em Campinas (SP). Wilson de Santos, que durante mais de dez anos fez grande sucesso em montagens da Cia. Baiana de Patifaria como “A Bofetada” e “Noviças Rebeldes”, já foi dirigido por nomes como Bibi Ferreira (Viva o Demiurgo), Jorge Takla (Vitor ou Vitória) e Charles Möeller (A Diabólica Moll Flanders). Na TV, viveu o camareiro do night club Copacabana em Kubanacan (novela de Carlos Lombardi com direção de Wolf Maya) e o personagem “Jojo”, em Duas Caras (novela de Aguinaldo Silva com direção de Wolf Maya).

A NOVIÇA MAIS REBELDE

Com Wilson de Santos

Figurino: Celso Werner

Fotos: João Caldas

Arte Gráfica: Vicente Queiroz

Direção de Produção: Leonardo Leal

Produção Local

Cassiano Filho Produções.

Realização: Teatro do Riso.

Serviço:

A Noviça mais rebelde

Dia 19 de outubro às 20h

Teatro Santos Dumont

São Caetano do Sul

Ingressos:

80,00 inteira

60,00 antecipado

40,00 meia-entrada

Ingressos antecipado pela internet na bilheteriaexpress