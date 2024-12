A longa tradição dos carros de polícia da Ford

A Ford tem uma longa história como a marca de carros preferida das forças policiais dos Estados Unidos. Essa experiência num segmento tão exigente ajudou a impulsionar o negócio de veículos comerciais da marca, tanto no país quanto globalmente. No Brasil a Ford Pro oferece hoje as linhas Ranger e Transit, com apoio de uma engenharia própria e rede de parceiros modificadores que permite atender vários tipos de aplicações, incluindo de polícia.

Vale a pena conhecer um pouco dessa tradição, que começou com o Modelo T. Com mecânica simples, robusto e fácil de manter, o veículo logo atraiu a atenção das forças policiais. Em 1915, a Polícia de Oakland, Califórnia, ficou tão impressionada com seu desempenho que o adotou como padrão da sua frota de carros leves.

Em 1950, a Ford foi a primeira fabricante a oferecer um veículo com pacote policial. Ele trazia três opções de motor: o Ford V8 especial, o Ford V8 100 HP e o Ford 95 HP Six, além de inúmeras melhorias de engenharia e design, incluindo itens especiais de conforto, durabilidade, velocidade e segurança para as rigorosas necessidades do trabalho policial.

O pacote policial da Ford se popularizou entre os órgãos de segurança dos EUA e o Departamento de Polícia de Nova York fez o maior pedido registrado até então na época, de 430 veículos.

O primeiro modelo policial a usar o nome Interceptor foi introduzido em 1954. O nome já havia sido usado anteriormente em um novo motor V8 de 125 cavalos, vendido como opcional no pacote policial em 1952. Em 1961, uma pesquisa mostrou que 58% dos carros policiais operando nas 50 maiores cidades dos Estados Unidos eram Ford.

O Ford Mustang ingressou no serviço especial em 1982 e estrelou uma campanha publicitária que dizia: “Este Ford persegue Porsches para viver”. O anúncio destacava a sua capacidade em curvas e aceleração de zero a 80 km/h em 6,3 segundos, que permitia acompanhar outros carros esportivos da época.

Em 1983, o Crown Victoria LTD redesenhado e com pacote especial deu continuidade à história das viaturas policiais da Ford. Seu pacote incluía como opcional um V8 de alta potência, de 5,8 litros, que ajudou a torná-lo a escolha preferida das cidades norte-americanas durante décadas.

Incrivelmente popular, em 1998 o Crown Victoria representava 85% das vendas de veículos policiais de perseguição nos EUA e no Canadá. O Crown Victoria Police Interceptor foi aposentado em 2012 para dar lugar aos Interceptors de nova geração da Ford.

Os modelos utilitário e sedã do Police Interceptor 2013 foram os primeiros da indústria a oferecer alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado e sensor de ré, além de serem os únicos na época com tração nas quatro rodas construídos especificamente para aplicação policial.

Em 2017, a Ford revelou seus primeiros carro e picape policiais híbridos classificados para perseguição. Eles foram seguidos em 2020 pelo Ford Police Interceptor Utility, outra inovação da indústria, como primeiro SUV híbrido de perseguição, e pelo Ford Police Interceptor Utility 2025 lançado em 2024.

(27/12/2024)

Imprensa Ford

