Ford Pro exibe a Nova Transit, Ranger cabine simples e Serviço Móvel na Fenatran

A Ford Pro, divisão de veículos comerciais da Ford, apresenta grandes novidades na Fenatran, desenvolvidas especialmente com foco nas necessidades dos clientes profissionais. A marca traz lançamentos tanto na linha de produtos como na área de serviços, incluindo a Nova Transit e o inédito Serviço Móvel, que leva a oficina até o local do cliente. Além disso, exibe a versão cabine simples da Nova Ranger, voltada ao trabalho, como teste de mercado.

“Os veículos comerciais são um dos pilares de negócios da Ford, não só na América do Sul como em todo o mundo”, diz Guillermo Lastra, diretor de Veículos Comerciais da Ford América do Sul. “Essas novidades são mais uma prova do nosso compromisso e investimento contínuo para oferecer produtos inovadores e soluções completas, com máxima rentabilidade para o negócio do cliente.”

O executivo destacou que as vendas da Divisão de Veículos Comerciais da Ford América do Sul vêm crescendo progressivamente e somaram 19.000 unidades em 2023, um avanço de mais de 40% comparado a 2021. No Brasil, as vendas da Ford Pro cresceram cerca de 15% este ano, com 4.500 unidades até setembro. Entre outros destaques, a marca é a única a oferecer uma van automática e lidera o segmento de furgões elétricos até 5 t com a E-Transit.

“Estes resultados nos deixam muito otimistas e continuamos a investir em todas as áreas do negócio, tanto na linha de produtos como nas fábricas, depósitos de peças, rede de concessionárias, treinamento, conectividade e serviços para construir um relacionamento cada vez mais sólido com os clientes”, completa Lastra.

Nova Transit

A Ford Transit, disponível nas versões minibus, vidrada, furgão e chassi-cabine, é conhecida por ser a mais moderna, segura, equipada e econômica do segmento. Entre outras vantagens, ela oferece um custo operacional 25% menor que a principal concorrente, considerando um período de 200.000 km ou cinco anos de operação.

Seu desempenho excepcional é garantido pelo motor de 165 cv e 39,7 kgfm com tração traseira, além de ser a única com a opção de transmissão automática. Tem ainda o conjunto mais completo de tecnologias de assistência ao motorista. Não por acaso, é líder de vendas na Europa e nos Estados Unidos.

A Nova Transit, programada para chegar ao Brasil no primeiro semestre de 2025, amplia ainda mais a eficiência e versatilidade da linha. As mudanças se concentram principalmente na parte interna, com importantes aprimoramentos tecnológicos e mais equipamentos de série. Ela traz um novo painel de instrumentos, mais tecnológico, ergonômico e fácil de operar, e outros recursos que aumentam a produtividade da operação.

A nova linha vai contar também com uma oferta maior de versões, oferecendo configurações e capacidades diferentes para atender as necessidades dos clientes.

Ranger Cabine Simples

A Ranger redefiniu o segmento de picapes médias com o lançamento da sua nova geração, incluindo as versões XL e XLS com cabine dupla voltadas para uso comercial. Agora, a Ford apresenta o modelo cabine simples, já oferecido em outros mercados, que poderá futuramente ampliar o leque de opções da linha na região.

Além de mais capacidade de carga – 1.250 kg e 1.876 litros –, a Nova Ranger cabine simples oferece grande versatilidade de transformações, também a partir da derivação chassi-cabine. Somado a isso, ela mantém os conhecidos atributos de qualidade, robustez, desempenho, eficiência, tecnologia, conectividade e custo operacional.

Entre eles, destacam-se a tração 4×4 com diferencial traseiro blocante, suspensão com amortecedores externos à longarina, sistema de freios redimensionado, dinâmica veicular incomparável, excelentes ângulos de entrada e saída, a maior capacidade de imersão da categoria, de 800 mm, e recursos avançados de assistência ao motorista.

Serviço Móvel

Outra grande novidade da Ford Pro é o Serviço Móvel, uma Transit equipada como oficina móvel que vai até o local do cliente para realizar a manutenção do seu veículo ou frota, sem ele ter de se deslocar até uma concessionária. Entre outros serviços, ela é preparada para fazer: troca de óleo, filtros, fluidos, lâmpadas e limpadores de para-brisa, serviços em freios e baterias, campanhas de serviço e recalls, rodízio de pneus, escaneamento e diagnóstico, atualização de software e instalação de acessórios.

A Ford é a primeira montadora no Brasil a oferecer esse serviço para os seus clientes dentro do segmento de veículos comerciais leves. Ele começa a operar no primeiro trimestre de 2025 e será oferecido também na Argentina, Chile e Colômbia.

“O Serviço Móvel Ford pode atender vários veículos no mesmo dia e é mais uma solução que melhora a produtividade do cliente, de forma conveniente, ágil e profissional para otimizar o seu tempo e evitar interrupções na operação dos veículos”, explica Matias Guimil, gerente de Estratégia de Veículos Comerciais da Ford América do Sul. “Além disso, traz a segurança da manutenção feita por técnicos qualificados e com peças genuínas.”

O Serviço Móvel Ford poderá ser solicitado por meio do aplicativo FordPass, do site Agenda Ford ou das concessionárias para atendimento a até 30 km de distância das revendas. Para distâncias maiores, o contato deve ser feito diretamente com a concessionária.

Soluções completas

Completando a mostra na Fenatran, a Ford Pro exibe o seu conjunto abrangente de soluções projetado para entregar o melhor resultado para o cliente comercial. Essas soluções incluem a linha atual da Ranger e da Transit e a versatilidade do portfólio de veículos especiais, com a exibição de uma Transit chassi modificada para os bombeiros e uma picape Ranger adequada para trabalhos em mineração.

Já a E-Transit 100% elétrica reforça sua liderança no segmento de vans elétricas com a exibição das versões furgão, chassi e uma inédita van modificada para o transporte de passageiros.

“Também aproveitamos a Fenatran para mostrar a infraestrutura de pós-vendas da Ford Pro, com os diferenciais da entrega técnica, treinamento especializado e conectividade integrada de fábrica para reduzir o custo operacional e maximizar a produtividade do cliente comercial”, destaca Matias Guimil.

(31/10/2024)