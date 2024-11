Ford continua a expandir suas operações de veículos comerciais na América do Sul

A Ford Pro apresenta na Fenatran novidades em produtos e serviços pós-venda que dão sequência à expansão das suas operações de veículos comerciais na América do Sul, oferecendo soluções cada vez mais completas e máxima produtividade para o cliente. Além da Nova Linha Transit e da exibição da Nova Ranger Cabine Simples, a marca lança o Serviço Móvel, que leva a oficina até o local do cliente. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, participou da abertura da feira e visitou o estande.

A mostra da Ford Pro inclui também veículos especiais: uma Transit Vidrada com 19 lugares, uma E-Transit executiva de 15 lugares, uma Transit Chassi modificada para os bombeiros e uma Ranger Cabine Dupla preparada para mineração. Outro exemplo da versatilidade da linha é uma E-Transit modificada como coffee truck, desenvolvida para oferecer experiências Nespresso no estande. A marca promove ainda test-drive da Transit Furgão, da E-Transit e da Ranger XL para os convidados na área externa do São Paulo Expo.

A Ford iniciou as operações da sua Divisão de Veículos Comerciais da América do Sul em 2021. Hoje, ela já responde por 22% das vendas da marca na região, com seis novos produtos que somaram 19.000 unidades em 2023, um crescimento de 42% comparado a 2021. No Brasil, as vendas cresceram cerca de 15% este ano até setembro, com 4.500 unidades.

“Estes resultados nos deixam muito otimistas para continuar a investir em todas as áreas do negócio, tanto na linha de produtos como nas fábricas, depósitos de peças, rede de concessionárias, treinamento, conectividade e serviços para construir um relacionamento cada vez mais sólido com os clientes e oferecer máxima rentabilidade para o seu negócio”, diz Guillermo Lastra, diretor de Veículos Comerciais da Ford América do Sul.

A Ford Pro também aproveita a Fenatran para mostrar sua infraestrutura de pós-vendas, com os diferenciais de entrega técnica, treinamento especializado e conectividade integrada de fábrica para reduzir o custo operacional do cliente. O plano de assinatura Ford Go Frotas, hoje responsável por 10% das vendas, é mais um exemplo das soluções oferecidas pela marca, para a montagem de frotas sem desembolso de capital.

Nova Transit

A Nova Transit chega ao Brasil no primeiro semestre de 2025, com importantes aprimoramentos tecnológicos, mais versões e equipamentos de série. Ela traz um novo painel de instrumentos, mais tecnológico, ergonômico e fácil de operar, e outros recursos que aumentam a produtividade da operação.

A Transit atual, com tração traseira, tecnologias avançadas de assistência ao motorista e custo operacional 25% menor que a principal concorrente, já é considerada a mais moderna do segmento. Ela conta com as versões furgão, chassi, vidrada e é a única com a opção de transmissão automática. A linha se completa com a E-Transit, líder do segmento de furgões elétricos com até 5 t e acima de 6 m3 de capacidade de carga.

Ranger Cabine Simples

A Nova Ranger Cabine Simples é apresentada pela Ford Pro como teste da receptividade dos clientes. O modelo, já oferecido em outros mercados, poderá ampliar o leque de opções da linha, hoje formada pelas versões XL e XLS com cabine dupla para uso comercial.

Além de mais capacidade de carga – 1.250 kg e 1.876 litros –, a Nova Ranger Cabine Simples se caracteriza pela grande versatilidade de transformações, incluindo a derivação chassi-cabine. Além disso, conta com os conhecidos atributos de desempenho, robustez, qualidade e economia da picape que redefiniu o padrão da categoria.

Ela é equipada com tração 4×4 com diferencial traseiro blocante, suspensão com amortecedores externos à longarina, sistema de freios redimensionado, dinâmica veicular incomparável, recursos avançados de assistência ao motorista, excelentes ângulos de entrada e saída e a maior capacidade de imersão da categoria, de 800 mm.

Serviço Móvel

Outra grande novidade da Ford Pro é o Serviço Móvel, uma Transit equipada como oficina móvel que vai até o local do cliente para realizar a manutenção do seu veículo ou frota, sem ele ter de se deslocar até uma concessionária. Entre outros serviços, ela é preparada para fazer: troca de óleo, filtros, fluidos, lâmpadas e limpadores de para-brisa, serviços em freios e baterias, campanhas de serviço e recalls, rodízio de pneus, escaneamento e diagnóstico, atualização de software e instalação de acessórios.

A Ford é a primeira montadora no Brasil a oferecer esse serviço para os seus clientes no segmento de veículos comerciais leves. Ele poderá ser solicitado a partir do primeiro trimestre de 2025, por meio do aplicativo FordPass, do site Agenda Ford ou das concessionárias para atendimento a até 30 km de distância das revendas. Para distâncias maiores, o contato deve ser feito diretamente com a concessionária.

“O Serviço Móvel Ford pode atender vários veículos no mesmo dia e é mais uma solução que melhora a produtividade do cliente, de forma conveniente, ágil e profissional para otimizar o seu tempo e evitar interrupções na operação dos veículos”, explica Matias Guimil, gerente de Estratégia de Veículos Comerciais da Ford América do Sul. “Além disso, traz a segurança da manutenção feita por técnicos qualificados e com peças genuínas.”