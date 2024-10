A história de Ayrton Senna vira galeria de arte em trem da CPTM

A CPTM, em parceria com a Senna Brands, empresa que integra o grupo criado pela família Ayrton Senna para gerenciar os ativos associados ao piloto e às icônicas marcas Senna e Senninha, tem promovido diversas atividades artísticas em homenagem a um dos maiores nomes da Fórmula 1 no ano em que é celebrado os 30 anos do legado de Ayrton Senna. Neste sábado (26/10), na Estação Aeroporto-Guarulhos da Linha 13-Jade, para encerrar a série de comemorações e exposições sobre sua história, a companhia inaugura a maior obra de arte ao ar livre em tributo ao piloto.

A ação tem como objetivo destacar a trajetória de um dos maiores ícones do automobilismo mundial por meio da arte do graffiti e de outras técnicas visuais, aplicadas em oito carros do trem da CPTM. Cada carro representa uma fase diferente da vida e carreira de Senna, desde seus primeiros passos no kart até chegar na Fórmula 1, onde conquistou 41 vitórias, 65 poles positions e 3 títulos mundiais.

Os artistas envolvidos receberam total liberdade criativa para explorar e interpretar a história de Senna sob suas próprias perspectivas, com especial atenção ao público contemporâneo, especialmente, para as novas gerações. Além de retratar o piloto e elementos de sua carreira, a obra busca comunicar sua importância e o impacto que teve no esporte mundial e na vida dos brasileiros.

“Estamos honrados em levar essa homenagem aos nossos passageiros e em contribuir ainda mais para que seu legado continue vivo na memória do Brasil”, afirma Michael Cerqueira, presidente da CPTM.

O artista Apolo Torres desenhou a fase “kart” de Senna, nomeando sua obra de “O Início de um Campeão”. A paixão de Ayrton pelo automobilismo surgiu quando, aos 4 anos, ele ganhou seu primeiro kart, construído por seu pai, Milton. Segundo Torres, a arte evoca a infância e o começo no kart. Conhecido por sua obra, que transita entre telas e murais de grande escala, Torres lida com a ação do tempo e a impermanência em seus trabalhos, que variam da pintura clássica à street art.

Bruno Mota retrata as primeiras conquistas de Senna no segundo carro. Mota tem forte atuação nas áreas publicitária e editorial, com colaborações com marcas renomadas como Coca-Cola e Toyota. Seu trabalho em estampas lhe rendeu prêmios nacionais e internacionais. A arte criada por Snek, mostra a chegada de Senna à Fórmula 1. Snek é um artista paulistano reconhecido mundialmente no graffiti, trazendo em suas obras uma riqueza de detalhes e traços precisos.

Para retratar a primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1, durante o Grande Prêmio de Portugal em 1985, o artista Filite foi o responsável. Com um estilo que mescla realismo renascentista e abstrato experimental, Filite cria retratos híbridos e composições que exploram temas existencialistas. O Tricampeonato Mundial é exaltado por Carlos Esquivel, conhecido como Acme, um dos precursores da street art no Rio de Janeiro, internacionalmente reconhecido por suas invenções artísticas.

Xandinho retrata Senna já consolidado como um grande piloto e sob os holofotes de todo o mundo na obra “Senna em cena”. Segundo o artista, as alusões ao filme representam toda a mídia em volta do campeão.

Já a arte de Tito Ferrara celebra as vitórias icônicas, como as lendárias corridas em Mônaco e a memorável vitória no Brasil em 1991, combinando ilustração e graffiti. Por fim, Jamaira Pacheco relatou o legado imortal do piloto. Reconhecida por suas criações cenográficas, Jamaira tem uma vasta experiência em teatro, cinema e exposições.

Ao longo dos cinco meses de homenagens, a CPTM protagonizou exposições em suas estações, exibiu uma série sobre a vida de Ayrton Senna, desenvolveu uma campanha exclusiva com colaboradores, vídeos e exposições cronológicas, além de intervenções artísticas em totens digitais.

“Ayrton é uma fonte de inspiração por tudo o que representa dentro e fora das pistas. Essas obras de arte aproximam os valores dele de milhares de pessoas e servem como um lembrete diário de que não devemos desistir dos nossos sonhos e sempre buscar o melhor”, comenta Ana Simões, diretora executiva de marketing da Senna Brands. “A homenagem proposta pela CPTM ao nosso ídolo também contribui para perpetuar o legado de Ayrton”, conclui.

Com as iniciativas, a CPTM reafirma seu compromisso com a cultura e a educação, solidificando a importância de Ayrton Senna como um verdadeiro herói nacional e um exemplo de inspiração para todos.