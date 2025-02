A 97ª Edição do Oscars® será transmitida ao vivo na Max e na TNT neste domingo, 2 de março

No ano em que o filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” recebeu inéditas três indicações ao OSCARS®, a Max e a TNT prepararam uma cobertura especial para a premiação, com início às 19h30. Ao vivo, diretamente de Los Angeles, Ana Furtado comandará a transmissão e produzirá conteúdo exclusivo para a programação. No tapete vermelho do Dolby® Theatre, a supermodelo Carol Ribeiro conduzirá entrevistas com os participantes do evento. Já no estúdio da Casa das Premiações, o ator Lázaro Ramos e a atriz Fabiula Nascimento serão os comentaristas do canal de TV e da plataforma de streaming, e estarão ao lado da especialista em séries e filmes Aline Diniz.

O OSCARS® deste ano será realizado no Dolby® Theatre em Ovation Hollywood, onde se reunirão as maiores estrelas do cinema internacional. Pela primeira vez em sua carreira, o comediante, escritor, produtor e apresentador de TV e vencedor do Emmy® Conan O’Brien será o anfitrião da cerimônia.

Entre os apresentadores pontuais confirmados para a cerimônia estão Joe Alwyn, Halle Berry, Sterling K. Brown, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Ana de Armas, Lily-Rose Depp, Robert Downey Jr., Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Selena Gomez, Goldie Hawn, Scarlett Johansson, John Lithgow, Cillian Murphy, Connie Nielsen, Amy Poehler, Da’Vine Joy Randolph, June Squibb, Ben Stiller, Emma Stone, Oprah Winfrey e Bowne Yang.

A cerimônia contará com performances de Doja Cat, Cynthia Erivo, Ariana Grande, LISA do Blackpink, Queen Latifah e RAYE, que celebrarão a comunidade cinematográfica e prestarão homenagem a algumas de suas lendas mais icônicas. Além disso, Nick Offerman será o locutor da cerimônia deste ano.

Todos os anos, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas organiza o OSCARS®, uma premiação que reconhece a excelência em realizações cinematográficas desde 1929.

Após a transmissão ao vivo, o público poderá reviver os melhores momentos da gala na Max, onde a cerimônia estará disponível por três dias.