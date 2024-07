Xande de Pilares apresenta nova tour “Xande Canta Caetano” no Espaço Unimed

O Espaço Unimed, uma das principais casas de show do Brasil, já tem data para uma das turnês mais aguardadas: “Xande Canta Caetano”. Este grande encontro de Xande de Pilares com o público paulistano acontecerá no dia 20 de julho de 2024 (sábado).

Xande de Pilares dá início a uma emocionante jornada em homenagem ao ícone da música brasileira, Caetano Veloso com a turnê “Xande Canta Caetano”. Reconhecido como um dos eventos mais aguardados pelo público, o show, que tem direção geral de Regina Casé e direção musical de Pretinho da Serrinha, começa a rodar pelo Brasil a partir de junho. O álbum homônimo já se destaca, conquistando os prêmios Samba e Pagode do Ano pela regravação da música “Muito Romântico”, além de Álbum do Ano, no prestigiado Prêmio Multishow e foi também vencedor do Prêmio Band Inspira Rio 2023 na categoria música.

O projeto, nascido de encontros marcantes na casa de Paula Lavigne durante a pandemia, recebeu a benção de Caetano para dedicar um álbum inteiro às suas composições. A turnê começa não por um acaso, em Salvador e na sequência irá percorrer as cidades de Belo Horizonte, Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

No álbum, ao longo de dez faixas, Xande mergulha em sua história e memórias, revisitando clássicos como “Gente” e “O Amor”, “Qualquer Coisa”, “Tigresa”, entre outros. A liberdade criativa proporcionada pelo projeto resultou em interpretações que transcendem gêneros, multiplicando a beleza das composições de Caetano Veloso na voz única de Xande.

Esta turnê promete ser uma celebração única da música brasileira com shows inesquecíveis pelo Brasil.

A delicadeza e o amor estão na voz de Xande de Pilares, que desce o Morro do Turano, lugar de suas raízes, navega pela Baía de Guanabara e chega a Baía de Todos os Santos, onde encontra a obra de Caetano Veloso. É um novo clássico, que gera espanto faixa a faixa pela força e beleza das canções reinventadas. Uso esse termo porque elas parecem relapidadas feito pedras preciosas no canto encantado de Xande e nos arranjos geniais de Pretinho da Serrinha. Ouvindo o disco pela primeira vez, mesmo sabendo de cor todas as letras, tive a impressão de que aquelas músicas eram inéditas. Nunca imaginei ser possível tornar ainda mais belas as criações interpretadas por Caetano. Xande conseguiu essa façanha. É um banho de brasilidade com toques latino-americanos e ancestrais. A base é o samba, mas ele não limita. Pelo contrário, dá amplidão e leva a infinitas possibilidades de novos universos, como se cada música fosse uma constelação de milhões de estrelas que se acedem enquanto navegamos por ela. Xande cantando Caetano é a continuidade de um ciclo iniciado pelo baiano no tropicalismo, quando absorveu o conceito antropófago de Oswald de Andrade, bebeu na fonte do mundo e devolveu ao Brasil algo realmente novo. Agora Caetano é devorado por Xande que faz as canções renascerem. Viva Santo Amaro, viva o Morro do Turano! diz Chico Regueira.

SERVIÇOS: Xande de Pilares com turnê “Xande Canta Caetano” no Espaço Unimed

Show: Xande de Pilares com turnê “Xande Canta Caetano” no Espaço Unimed

Data: 20 de julho de 2024 (sábado)

Abertura da casa: 20h30

Início do show: 22h30

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Acesso para deficientes: sim

Classificação etária:12 anos.

Ingressos: Setor Platinum: R$ 380,00 (inteira) e R$190,00 (meia) | Setor Azul Premium R$ 280,00 (inteira) e R$140,00 (meia) | Setor Azul: R$ 240,00 (inteira) e R$120,00 (meia) | Setores A, B e C: R$ 200,00 (inteira) e R$100,00 (meia) | Setores E, F e G: R$ 180,00 (inteira) e R$90,00 (meia) | Setor I e J: R$ 140,00 (inteira) e R$70,00 (meia) | PCD: R$ 70,00 | Camarotes A: R$ 380,00 (inteira e individual) | Camarotes B: R$ 280,00 (inteira e individual).

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – 01156-000, Barra Funda – São Paulo/SP) ou online pelo site Ticket360 > Eventos > Categoria > Espaço Unimed. A compra através da bilheteria virtual não haverá taxa de serviço e tem como forma de pagamento cartão de crédito ou pix. Para ativar a compra através do aplicativo, esteja no local no raio máximo de 500 metros (isento da taxa).

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de audio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.