Profissionais de educação física da Fundação CASA participam de capacitação paralímpica

Cerca de 30 profissionais de educação física da Fundação CASA da Grande São Paulo estão participando, até a próxima sexta-feira (21/02), de uma capacitação paralímpica promovida pelo Governo de São Paulo, no Complexo Baby Barioni, na capital paulista. O curso faz parte do Programa de Desenvolvimento Paralímpico, uma iniciativa das Secretarias Estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Esportes, com o objetivo de promover a inclusão de jovens e adultos com deficiência nas atividades esportivas.

A edição de 2025 do programa traz duas novidades na programação: basquete em cadeira de rodas e goalball. Além dessas, os profissionais recebem treinamento técnico e prático em atletismo, natação, halterofilismo, futebol de cegos, vôlei adaptado e tênis de mesa. Antes da fase presencial, os participantes concluíram uma formação EaD sobre os fundamentos do Movimento Paralímpico, com carga horária de 46 horas.

Para a gerente de Educação Física e Esporte da Fundação CASA, Janaina de Brito Asprino, “a capacitação dos profissionais é essencial para que possamos oferecer um atendimento de qualidade e, acima de tudo, inclusivo aos nossos adolescentes. Por meio deste curso, estamos ampliando nossas habilidades para garantir que todos os jovens, independentemente de suas limitações, tenham acesso ao esporte e aos seus benefícios”.

Atualmente, cerca de 170 profissionais de educação física atuam nos 97 centros socioeducativos da Fundação CASA em São Paulo, onde os adolescentes têm direito a práticas corporais, esportivas e recreativas, com um mínimo de três horas semanais de atividades. Além disso, a instituição promove competições esportivas anuais, como a Copa CASA de Futebol, torneios de vôlei e xadrez, Festival Ginástica Para Todos, entre outros.

“A capacitação dos nossos profissionais de educação física é fundamental para ampliar o acesso ao esporte paralímpico, oferecendo aos jovens em medida socioeducativa a oportunidade de participar de atividades que valorizam a inclusão. Fortalecemos, assim, nosso compromisso com o desenvolvimento integral desses adolescentes, promovendo cidadania, autoestima e respeito às diferenças, essenciais para sua reintegração social”, destacou a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto.

Ao longo do ano, novas turmas de profissionais da Fundação CASA devem participar das etapas do programa em diferentes regiões do estado.