Governo de SP lança capacitação paralímpica na capital

A partir desta terça-feira (18), a capital paulista recebe a primeira etapa de 2025 do programa de Desenvolvimento Paralímpico, no Complexo Baby Barioni. Iniciativa desenvolvida pelas Secretarias de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e de Esportes visa fomentar a prática do esporte paralímpico, com formação voltada para profissionais de Educação Física. As aulas acontecem até 21 de fevereiro.

A cerimônia de abertura aconteceu no Complexo Baby Barioni com as presenças de Felício Ramuth, vice-governador de São Paulo; Marcos da Costa, secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Helena Reis, secretária de Esportes, e Yohansson Nascimento, vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Os atletas do Time São Paulo Paralímpico também marcaram presença: Rebeca Silva, ouro no judô; Josemárcio Sousa e Emerson Ernesto, bronze no goalball em Paris 2024; Mateus Evangelista, bronze no salto em distância também em Paris; além de Evani Calado da bocha, Miguel Rodrigues e Ivan Bevenuto da natação, Arthur Colovatti e Pedro Gonçalves do halterofilismo.

O vice-governador, Felício Ramuth, elogiou a iniciativa: “Este programa, do qual vocês, professores, estão participando, já formou mais de 11 mil profissionais, com quase R$ 18 milhões investidos pelo Governo de SP. O governo Tarcísio intensificou os investimentos e, em 2024, formou 4 mil profissionais de Educação Física, registrando a maior adesão da história do programa. Quero parabenizar os educadores que decidiram dedicar parte do seu tempo para se aprimorar.”

“O estado de São Paulo se orgulha do investimento contínuo no esporte paralímpico, pois acreditamos no seu poder de transformação social e inclusão. Com a participação desses profissionais, que irão aprofundar seus conhecimentos na área, estamos construindo um futuro mais acessível e promissor para atletas com deficiência. A capacitação paralímpica amplia as oportunidades para que mais pessoas possam se beneficiar da prática esportiva, promovendo autonomia, saúde e qualidade de vida.”, afirmou o secretário de Estado da SEDPcD, Marcos da Costa.

“O Programa de Desenvolvimento Paralímpico é uma ferramenta importante para fortalecermos a cultura do paradesporto no Brasil. Somos uma potência mundial, como mostrou o quadro de medalhas das Paralimpíadas de Paris, mas precisamos difundir cada vez mais o paradesporto na base, nas escolas, por isso é indispensável a qualificação em massa de profissionais na área”, destacou a secretária de Esportes.

Durante os quatro dias de formação, os mais de 200 participantes recebem capacitação técnica, teórica e prática em oito modalidades paralímpicas, divididas em duas grades de conteúdos distintos, que podem ser escolhidas conforme o interesse.

Este ano, o curso apresenta duas novidades na programação: basquete em cadeira de rodas e goalball. Além delas, atletismo, natação, halterofilismo, futebol de cegos, vôlei adaptado e tênis de mesa seguem na grade.