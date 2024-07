8ª ExpoGaúcha chega a Santos no próximo dia 19

A ExpoGaúcha, maior feira gaúcha do Brasil, retorna a Santos no dia 19 de julho e segue com a programação até o dia 28 de julho, com o melhor da cultura, moda, artesanato e culinária gaúcha. O evento acontece no Blue Med Convention Center, na Ponta da Praia, em Santos.

Este ano, a ExpoGaúcha celebra os 150 anos da imigração italiana no Brasil, trazendo como destaque cultural a presença do Grupo Folklorístico Stella Bianca, formado por brasileiros de Jarinu/SP, que realizam um trabalho de pesquisa, preservação e divulgação das danças e músicas das regiões que integram a Itália. Com 20 anos de atuação, o Stella Bianca fará quatro apresentações: 19/07 – sexta-feira, às 20h30; 20/07 – sábado, às 20h30 e 21/07 – domingo, às 13h30.

Durante as apresentações, o Grupo Folklorístico Stella Bianca trará a “Cerimônia da Pisa”, ou “La Pigiatura”, a tradicional cerimônia onde os dançarinos amassam as uvas com os pés e, nessa performance, o público é convidado a participar. Também como atração cultural em todos os dias do evento, os visitantes poderão apreciar as apresentações do grupo de dança gaúcho Herdeiros Farroupilha, com ênfase nas danças tradicionais, como fandango, xote, entre outras, garantindo uma programação diversificada para os visitantes.

Sergio Silva, organizador da ExpoGaúcha, ressalta a importância de mais uma edição do evento: “Sabemos que a Baixada Santista tem uma forte conexão com a nossa feira e nos dedicamos a trazer o que há de melhor a cada ano”, define Silva. Ele ainda ressalta que a 8º ExpoGaúcha Santos manterá seus destaques das edições anteriores, como a costela servida à fogo de chão, os chocolates de Gramado, as tradicionais cucas, os trajes de frio, trazidos diretamente da fábrica, os queijos, vinhos e salames da serra gaúcha, o artesanato e muito mais. “Não podemos deixar esses itens de fora do nosso evento”, pontua.

Os ingressos podem ser adquiridos no local do evento, a partir de R$10 (preço promocional, meia-entrada para todos os visitantes). Crianças até 10 anos não pagam. Na abertura do evento, dia 19/07 (sexta-feira), serão disponibilizados 5 mil ingressos por meio do site www.expogaucha.com.br ou pelo link.

S.O.S Rio Grande do Sul

Além de saborearem a tradicional culinária gaúcha e vivenciarem a cultura local, a feira será ponto de arrecadação para as vítimas do Rio Grande do Sul. Serão aceitos alimentos não perecíveis, roupas (em bom estado de uso), cobertores e colchões.

O Blue Med Convention Center está localizado na Praça Almirante Gago Coutinho, 29 – Ponta da Praia, Santos.

SERVIÇO:8ª Feira Gaúcha ExpoGaúcha Santos

Data: 19 a 28 de julho;

Local: Blue Med Convention Center;

Endereço: Praça Almirante Gago Coutinho, 29 – Ponta da praia, Santos;

Entrada: R$10 (preço promocional – valor meia-entrada para todos os visitantes)

*Crianças até 10 anos não pagam;

Horários de funcionamento:

Dia da abertura: 19 de julho sexta-feira, das 18h às 23h



20 e 21/07 – Sáb e Dom: 12h às 23h

22 a 26/07 – Seg a Sex: 16h às 23h

27 e 28/07 – Sáb e Dom: 12h às 23h

Instagram: @expogaucha_santos