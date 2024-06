8 dicas de festas juninas para curtir o São João utilizando os Transportes Metropolitanos

Para os amantes de arraiais, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) separou ótimas dicas de festas juninas gratuitas para chegar com as linhas da CPTM, Metrô e linhas de ônibus gerenciadas pela EMTU.

Para curtir o fim de semana de São João comendo aquele arroz doce, curau, maçã do amor ou tomando um quentão e ouvindo uma boa quadrilha, nada melhor do que ir de transporte público. Além das festas próximas às estações e pontos de ônibus, o Metrô realizará a própria festa junina para os passageiros aproveitarem durante o trajeto para casa. Confira abaixo algumas dicas de arraiais próximo a estações e terminais:

1. Festa Junina da Consolação

A quermesse da Paróquia Nossa Senhora da Consolação conta com músicas ao vivo, barracas de brincadeiras e comidas e bebidas típicas.

Endereço: Rua da Consolação, 585, Consolação (ao lado da Praça Roosevelt), das 18h às 23h (sábado), e até 22h (domingo).

Como chegar: Estação República (Linha 3-Vermelha)

2. Arraial do Divino

Também na Consolação, afesta junina da Paróquia Divino Espírito Santo tem muita comida típica, brincadeiras e música nos fins de semana a partir das 17h.

Endereço: Rua Frei Caneca, 1047 – Consolação – São Paulo/SP

Como chegar: Metrô Consolação (Linha 2-Verde)

3. Festa Junina de San Gennaro

Já para os passageiros que buscam um arraiá um pouco diferente, a Festa Junina de San Gennaro tem influência italiana e além de massas também conta com os tradicionais pratos juninos.

Endereço: Rua San Gennaro, 214 – Mooca

Como chegar: Estação Mooca (Linha 10-Turquesa)

4. Festa Junina Água Branca

O arraiá do Parque da Água Branca é em dose tripla, tem opção para quem deseja comidas típicas de festa junina, festival de torresmo e também festival de morango.

Endereço: Parque da Água Branca – Av. Francisco Matarazzo, 455, Água Branca

Como chegar: Estação Palmeiras-Barra Funda (Linhas 3-Vermelha, 7-Rubi e Expresso Aeroporto)

5. Festa Junina Vegana

Também tem opção para os veganos! A Festa Junina Vegana ocorrena área verde da Faculdade Oswaldo Cruz e conta com diversas comidas típicas, como bolinho caipira, cuscuz e arroz doce.

Endereço: Área Verde da Faculdade Oswaldo Cruz – Rua Brigadeiro Galvão 535, Barra Funda

Como chegar: Estação Marechal Deodoro (Linha 3-Vermelha)

6. 37ª Festa Junina de Mauá

Para quem está procurando opções com shows, a 37ªFesta Junina de Mauá é uma ótima opção! No sábado (22), quem optar por curtir o arraiá poderá curtir o show do Mumuzinho e no domingo (23), a atração será Edson & Hudson.

Para entrar basta levar 1kg de alimento não perecível, no sábado um 1kg de arroz ou feijão e no domingo 1 litro de óleo.

Endereço: Estacionamento da Prefeitura (Av. João Ramalho, 205 – Vila Noêmia)

Como chegar: Linhas intermunicipais 040, 040EX1, 063, 063EX1 e 064

7. Paróquia São João Batista

A quermesse é uma das mais tradicionais na região do ABC e conta com diversas opções de comidas doces e salgadas.

Endereço: Praça São João Batista, 01 – Rudge Ramos

Como chegar: Linhas intermunicipais 050, 050EX1, 069, 070, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 254, 254DV1, 323, 359 e 432

8. Arraiá do Metrô

O Metrô também vai realizar o próprio Arraiá! Nos dias 26 e 27/06 na estação República, da Linha 3-Vermelha, a partir das 15h, os passageiros poderão participar da festa junina com muita música boa e comidas típicas. O evento será realizado em parceria com o Centro de Tradições Nordestinas (CTN) e contará com diversas atrações artísticas, como trio de forrozeiros, repente, folguedos e cordel cantante. Os passageiros também poderão participar das danças típicas com a quadrilha junina que se apresentará no local.

São diversas opções de lazer próximas a estações e pontos de ônibus que o passageiro pode aproveitar e utilizar o transporte público como uma maneira segura e rápida para se locomover.

Bikes – Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô e na CPTM em qualquer horário. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

Bilhetes – Para viajar, os passageirospodem comprar seu bilhete digital QR CODE para uso nos trilhos via Whatsapp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana. Nestes pontos a compra pode ser realizada com cédulas. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no www.boradetop.com.br