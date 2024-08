A 7ª Etapa do Circuito de Rua de Cubatão anuncia nova data e local. A prova, que seria no dia 11 de agosto agora será no dia 25, às 8h, na Estação das Artes/Portão Serra do Mar.

Conforme comunicado da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Cubatão, “a Secretaria de Esportes de Cubatão informa que a 7ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua de Cubatão que estava programado para ser realizado no próximo domingo, 11 de agosto, precisou ter sua data alterada e o evento agora acontecerá no próximo dia 25 de agosto.

O adiamento dessa etapa acontece em respeito aos atletas e foi motivado pela antecipação de prova do Campeonato Santista de Pedestrianismo que foi marcado para a mesma data da nossa 7ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua de Cubatão e a realização das duas provas no mesmo dia prejudicaria os corredores e corredoras que estão participando regularmente nas duas competições.

A 8ª Etapa do Circuito de Corrida de Rua de Cubatão permanece agendado para o dia 15 de setembro e a 9ª etapa para o mês de outubro”.

O Circuito de Corrida de Rua de Cubatão é promovido por entidades esportivas, em parceria com a Câmara Municipal de Cubatão e a Prefeitura Municipal de Cubatão. As inscrições, mais informações e regulamento completo podem ser conferidos em https://corridaderuacubatao.com.br/

Serviço:

7ª Etapa do Circuito de Rua de Cubatão

Data: 25 de agosto, domingo

Entrega de Kits: 6:00

Largada KIDS 2: 7:30

Largada KIDS 1: 7:35

Largada 7KM: 8:00

Doação: 2 KG de alimentos não perecíveis

Endereço: Estação das Artes/Portão Serra do Mar