7,4 mil alunos da rede estadual na zona sul de SP participam de desfile do Dia da Independência

Nesta sexta-feira (6), 7.400 alunos das 74 escolas estaduais da Diretoria Regional de Ensino Sul 3, na capital, vão às ruas para o desfile cívico anual em celebração ao Dia da Independência do Brasil. Neste ano, o encontro, que chega à sexta edição e tem se tornado tradição, terá como tema “Conectando Mentes e Construindo um Futuro de Paz”. A apresentação acontece das 9h às 14h, com saída na altura do número 140 da avenida Inácio da Cunha Leme.

“O desfile cívico se tornou um marco anual para a comunidade educacional da nossa região, refletindo o compromisso de escolas, alunos, professores e diretores com a promoção de valores cívicos e o fortalecimento do espírito de união e pertencimento em cada unidade escolar”, comenta a dirigente de ensino da região Sul 3, professora Eonice Domingos.

Além dos estudantes das 74 unidades da rede pública estadual, alunos da rede privada da região também participam. Os estudantes da rede estadual formam ainda 17 bandas e fanfarras e 15 grupos de imprensa jovem, com a divulgação das festividades para suas comunidades.

“As bandas e fanfarras das unidades escolares enchem as ruas com músicas e uma sincronização que encanta. Além disso, os grupos de imprensa jovem, compostos por estudantes de diversas escolas, farão a cobertura do evento, oferecendo uma perspectiva única e dinâmica, além de promoverem um registro histórico do nosso evento”, complementa a professora Eonice.

Serviço