6 ferramentas para melhorar a sua produtividade em 2025

Em um contexto cada vez mais dinâmico de trabalho e estudos, as ferramentas de produtividade podem ser verdadeiras aliadas no dia a dia, principalmente em rotinas com muitas demandas, pouco tempo disponível e dificuldades de manter o foco no que importa. Isso porque essas plataformas oferecem diferentes recursos para planejar tarefas, estruturar fluxos de trabalho, organizar informações e gerenciar o seu tempo. De plataformas mais simples às mais complexas, trazemos 6 ferramentas online para você potencializar a sua produtividade neste novo ano.

Asana

A Asana é um software de gestão de projetos colaborativos que possibilita criar e automatizar fluxos de trabalho. Por meio dela, as equipes envolvidas em um mesmo projeto podem interagir, atualizar o andamento do projeto e visualizar as alterações realizadas. Além disso, a Asana permite administrar de forma detalhada permissões de acesso, metas estabelecidas, cronogramas, entre outras funções.

Trello

O Trello é uma ferramenta muito popular e amplamente utilizada na gestão de tarefas. A plataforma trabalha com o gerenciamento de projetos baseado em quadros, conhecido pela metodologia Kanban. Nesse conceito, as etapas do projeto são organizadas e visualizadas em quadros com listas para cada etapa que reúnem os cartões com as atividades a serem realizadas.

Miro

O Miro é um espaço de colaboração para profissionais desenvolverem projetos criativos em equipe. Nele, é possível fazer brainstorms, fluxogramas, linhas do tempo e demais tipos de conteúdos visuais. O Miro disponibiliza modelos prontos editáveis e já possui a integração de inteligência artificial (IA).

Evernote

O Evernote funciona como um bloco de notas online, onde o usuário pode adicionar ideias e informações importantes em vários formatos, incluindo listas, descrições, imagens e links. A plataforma permite até mesmo digitalizar materiais físicos, como cartões de visita e notas manuscritas.

Forest

O Forest é um app que busca incentivar o foco e a concentração por longos períodos. A ferramenta tem uma abordagem semelhante a um jogo, em que o objetivo é ficar sem utilizar o celular durante o tempo previamente definido. Durante esse período uma espécie de árvore vai crescendo no aplicativo e pode se multiplicar, porém caso não cumpra o objetivo a planta morre. Dessa maneira, o Forest ajuda a evitar distrações durante o trabalho ou estudo.

Pomodoro Timer

O Pomodoro Timer é um aplicativo que possibilita colocar na prática a estratégia Pomodoro. A técnica consiste em ciclos cronometrados de 30 minutos divididos em 25 minutos de trabalho focado e depois uma pausa de 5 minutos. O app gerencia o tempo do pomodoro automaticamente e notifica o usuário nos momentos de pausa e de retomada do trabalho.

Essas plataformas de produtividade estão disponíveis em aplicativos para Android e iOS e em versões web para o navegador. Elas disponibilizam acesso gratuito com limitações e planos de assinatura com funções mais avançadas.

