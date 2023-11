51º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto divulga artistas selecionados na primeira fase

A Secretaria de Cultura de Santo André divulgou nesta terça-feira (28) a lista dos trabalhos escolhidos na primeira fase de seleção do 51º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto. A relação está disponível na plataforma CulturAZ.

A escolha foi feita pela Comissão de Seleção e Premiação, composta pela artista e pesquisadora Erica Ferrari, pelo curador e pesquisador Marcio Harum, e pela artista, professora e pesquisadora Tatiana Ferraz.

As obras selecionadas deverão agora ser enviadas à organização do evento mediante agendamento até o dia 13 de dezembro, após contato prévio com a Casa do Olhar Luiz Sacilotto. Os artistas responsáveis pelas obras receberão uma mensagem com as informações referentes à próxima fase.

Na atual edição o Salão recebeu um total de 688 inscrições válidas, de artistas e coletivos de todas as regiões do país. Nesta primeira fase foram selecionados 66 artistas. Além de pessoas da região do ABC e da capital paulista, integram a lista selecionados de cidades do interior do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pará, Santa Catarina, Minas Gerais, Roraima, Bahia, Paraná, Goiás e Distrito Federal.

De acordo com o edital do Salão, o resultado final da seleção será divulgado em 20 de dezembro de 2023. A abertura da 51ª edição será em 8 de abril de 2024, às 19h, no Salão de Exposições do Paço Municipal, espaço que atualmente passa por reforma. As visitas poderão ser feitas até 14 de junho de 2024.

Histórico – Criado em 1968, em plena ditadura militar, o Salão se constitui como um espaço democrático que reúne público, artistas, curadores, pesquisadores e gestores em torno da missão de promover e difundir a arte contemporânea, abrindo-se para a pluralidade de produção artística e a diversidade de interesses das sociedades contemporâneas, tornando-a acessível ao maior número de pessoas possível.

Nestes 55 anos o Salão abrigou parte significativa dos movimentos artísticos brasileiros, como a abstração geométrica, o novo realismo, a pop arte e arte postal, a geração 80, a produção da gravura, da fotografia, do videoarte e do graffiti, a explosão dos coletivos artísticos, das performances e arte digital, as intervenções urbanas e a arte pública.

Nesse percurso o Salão processa novos e velhos sentidos da arte, e com isso se transforma. De 1968 a 2003 manteve-se como Salão de Arte Contemporânea de Santo André, com um breve intervalo entre os anos 1978-82, quando foi realizado o Salão Jovem de Arte Contemporânea. Desde 2004 recebe o nome do mais importante artista andreense, passando a ser conhecido como Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto.

Serviço:

Resultado da primeira fase de seleção do 51º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto

Confira a lista: https://culturaz.santoandre.sp.gov.br/projeto/1846/

As obras devem ser enviadas por agendamento até 13 de dezembro de 2023 por agendamento prévio em contato com a Casa do Olhar Luiz Sacilotto. Será enviado e-mail aos selecionados com todas as informações.

O resultado final da seleção será divulgado em 20 de dezembro de 2023.