50º edição dos Jogos de Primavera está com inscrições abertas

As inscrições para a 50º edição dos Jogos de Primavera, uma das competições mais tradicionais organizadas pela Prefeitura de Diadema, seguem abertas até às 16h do dia 3 de julho. Podem se inscrever atletas vinculados a clubes esportivos, escolas, entidades religiosas, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços que sejam sediados no município. A inscrição deve ser feita on-line, no endereço eletrônico https://linktr.ee/seldiadema.

Os Jogos, que ocorrem de setembro a dezembro, têm o objetivo de incentivar e difundir a prática de modalidades esportivas no município, fomentar a cultura de paz entre os participantes e promover o intercâmbio esportivo entre entidades, atletas e o poder público municipal.

Essas entidades deverão inscrever atletas para as modalidades basquete, handebol, voleibol, xadrez e skate. A competição vai abranger a categoria chamada de Livre, para atletas nascidos até 2008, nos naipes masculino e feminino, e categoria Sub-15 Primaverinha, que contempla os nascidos em 2009, 2010 e 2011.

As entidades interessadas devem atentar para o limite mínimo e máximo de atletas que devem ser inscritos em cada modalidade, o que está discriminado no regulamento da disputa, disponível no formulário de inscrição e que pode ser acessado também no endereço eletrônico www.linktr.ee/seldiadema.

Cada entidade deverá também inscrever, obrigatoriamente, dois representantes para a comissão técnica da competição.

Estão previstos troféus para as entidades campeãs e vice-campeãs e medalhas para as equipes campeãs e vice-campeãs.