4MIX anuncia primeiro show no Brasil

O grupo 4MIX, uma das grandes apostas da música asiática, fará seu primeiro show no Brasil. O quarteto tailandês fará única apresentação em São Paulo, no dia 7 de setembro, no VIP Station. Além do show, o 4MIX fará uma sessão de autógrafos, no dia 6 de setembro, no Teatro São Francisco. Os ingressos estarão à venda pela internet, exclusivamente pela Shotgun, a partir do próximo sábado (24/02), às 12h.

Para o show, há opções de ingressos a partir de R$150 e entradas promocionais para quem fizer a doação de 1kg de ração para cães ou gatos no dia do evento. Fãs também poderão escolher ingressos para tirar fotos e cumprimentar a banda ao final do show. Participantes que adquirirem ingressos antecipados até o dia 08 de março para qualquer setor do show (Pista Premium, Pista ou Camarote) ganharão um ingresso para o Hi-touch gratuitamente, mediante disponibilidade.

A entrada para a sessão de autógrafos (fansign) estará disponível por R$170. Participantes da sessão de autógrafos também poderão adquirir ingressos para tirar foto com o grupo.

O 4MIX é um grupo de t-pop, o pop tailandês, que conquistou o público logo em seu primeiro lançamento, o single “Y U COMEBACK”, que contabiliza mais de 18 milhões de visualizações no YouTube. Formado por Ninja, Mcka, George e Folksong, desde 2021 o 4MIX tem apostado em músicas pop com coreografias cativantes. O grupo é conhecido como o primeiro “grupo LGBTQIA+” do pop asiático, graças à representatividade apresentada pelo líder Ninja, e pelo posicionamento do grupo, que se manifesta abertamente a favor da luta pela igualdade sexual e de gênero. “HOT & COLD”, “Roller Coaster” e “BAD CAT” são alguns dos hits do grupo.

CONFIRA O SERVIÇO COMPLETO – 4MIX LIVE & SIGN IN BRAZIL:

SÃO PAULO – SP (SHOW)

Data: 7 de setembro de 2024 (sábado)

Horários: 19h (abertura dos portões às 17h)

Local: VIP Station (R. Gibraltar, 346 – Santo Amaro)

Classificação: 16 anos. Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais, responsável legal ou parentes, mediante documento comprobatório. Idade mínima para participar do evento: 12 anos.

Pré-venda para clientes do Clube Fidelidade Galaxie: Entre 12h e 23h59 do dia 23 de fevereiro.

Abertura de vendas para o público geral: 24 de fevereiro (sábado), às 12h

Onde comprar: https://shotgun.live/events/4-mix-em-sao-paulo-show-4-mix-live-sign-in-brazil

Formas de pagamento: Débito, crédito, PIX. Parcelamento em até 12x no cartão de crédito.

Valores dos ingressos (sujeito a taxa de conveniência):

Pista Premium: R$300 (meia-entrada e social) | R$600 (inteira) Pista: R$150 (meia-entrada e social) | R$300 (inteira)

Camarote: R$250 (meia-entrada e social*) | R$500 (inteira)

Foto Individual: R$250 (valor único) Foto em Grupo: R$150 (valor único)

Hi-touch: R$100 (valor único)

Apenas o setor Pista possui local reservado para Pessoas com Deficiência (PcD).

Mediante doação de 1kg de ração para cães ou gatos a serem entregues no dia do evento (não são aceitos pacotes a granel).

A Foto Individual será tirada com os quatro artistas + 1 fã. A Foto em Grupo será tirada com os quatro artistas + 10 participantes.

Os ingressos Foto Individual, Foto em Grupo e Hi-touch não incluem entrada para o show e deve ser adquirido apenas por participantes que possuam ingresso para qualquer setor (Pista Premium, Pista ou Camarote).

Por se tratar de serviços de interação com os artistas, não se aplica o benefício da meia-entrada para os ingressos Foto Individual, Foto em Grupo e Hi-touch.

SÃO PAULO – SP (SESSÃO DE AUTÓGRAFOS)

Data: 6 de setembro de 2024 (sexta-feira)

Horário: 18h (abertura dos portões às 17h)

Local: Teatro São Francisco (Av. Reg. Feijó, 412 – Vila Reg. Feijó)

Classificação: 16 anos. Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou do responsável legal.

Pré-venda para clientes do Clube Fidelidade Galaxie: Entre 12h e 23h59 do dia 23 de fevereiro.

Abertura de vendas para o público geral: 24 de fevereiro (sábado), às 12h

Onde comprar: https://shotgun.live/events/4-mix-em-sao-paulo-fansign-4-mix-live-sign-in-brazil

Formas de pagamento: Débito, crédito, PIX. Parcelamento em até 12x no cartão de crédito.

Valores dos ingressos (sujeito a taxa de conveniência):

Sessão de autógrafos + Pôster: R$170 (valor único)

Foto Individual: R$250 (valor único)

A Foto Individual será tirada com os quatro artistas + 1 fã.

O ingresso Foto Individual não inclui entrada para a Sessão de Autógrafos e deve ser adquirido apenas por participantes que possuam ingresso para este evento.

Por se tratar de serviços de interação com os artistas, não se aplica o benefício da meia-entrada para os ingressos Sessão de autógrafos e Foto Individual.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

– Nas Fotos em Grupo, a sequência dos participantes é definida de acordo com a ordem da fila de atendimento, que não pode ser interrompido para formação de grupos específicos.

– Os eventos de interação Foto Individual, Foto em Grupo e Hi-touch estão previstos para acontecer após o fim do show. Caso haja alteração no cronograma, os participantes serão comunicados antecipadamente por e-mail. Na Sessão de Autógrafos, a Foto Individual acontecerá após o fim do atendimento de autógrafos.

– Em caso de arrependimento da compra, o cancelamento do ingresso deverá ser, obrigatoriamente, solicitado em até 07 (sete) dias corridos, contados a partir da data da efetivação da compra. Para ingressos adquiridos em prazo inferior a 07 (sete) dias da realização do evento, o prazo máximo de cancelamento é de 48 horas antes da realização do mesmo. Cancelamentos solicitados no dia da realização do evento não serão acatados.

– No valor de todos os ingressos, é cobrada uma taxa de conveniência no valor de 12,5% do pedido, no ato da compra. Esse valor é referente ao serviço prestado pela Shotgun de venda e gerenciamento dos ingressos e não é reembolsável.

– A Highway Star não se responsabiliza por ingressos adquiridos em pontos de venda não oficiais.

– Foreigners can buy through Shotgun mobile app, available on Apple Store and Google Play Store. Unfortunately, the sale for foreigners is not available on the web version of the platform. If you prefer, you can buy your ticket through PayPal. Please send an e-mail to foreigners@hwstar.com.br.

ATENÇÃO!

Para entrada nos eventos, é OBRIGATÓRIA a apresentação de um documento oficial e original com foto. São aceitos como documentos de identidade:

– Carteira de identidade;

– Carteira expedida por órgão público, válida, por lei, como documento de identificação pessoal em todo território nacional;

– Carteira de identidade expedida por comando militar, bombeiros e polícia militar;

– Carteira nacional de habilitação (CNH);

– Carteira de identidade expedida por órgão fiscalizador de profissões regulamentadas por lei;

– Carteira de trabalho e da previdência social (CTPS);

– Passaporte.

Qualquer outro documento que não esteja entre os citados acima NÃO garante a entrada no evento. Documentos digitais serão aceitos desde que emitidos pelos respectivos órgãos públicos.

Participantes que não apresentarem a documentação não poderão participar do evento e não terão direito ao reembolso.

De acordo com as leis federais, estaduais e municipais, terão direito ao benefício da meia-entrada:

Em São Paulo:

– Estudantes do território nacional de instituições públicas ou privadas da Educação Básica, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional e Tecnológica, Ensino Superior, Especialização, Pós-graduação (stricto ou lato senso), Supletivo e Técnico Profissionalizante, seja na modalidade presencial, híbrida ou virtual;

– Pessoas com deficiência, inclusive seu acompanhante quando necessário;

– Pessoas de 15 a 29 anos de baixa renda inscritos no CADÚNICO com renda mensal de até dois salários mínimos;

– Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;

– Diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares de cargos do quadro de apoio das escolas das redes estadual e municipais;

– Professores, diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares do quadro de apoio da rede pública estadual e municipal de ensino do estado de São Paulo;

– Aposentados.

Além dos beneficiados por lei, a meia-entrada estará disponível para membros do clube de vantagens Galaxie da Highway Star.

Dúvidas? Leia nossa lista de Perguntas Frequentes: https://www.hwstar.com.br/news/faq/4mix-no-brasil-duvidas-frequentes/