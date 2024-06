44 atletas do Time SP estão confirmados nas Paralimpíadas de Paris

Faltando 48 dias para o início dos Jogos Paralímpicos de Paris, o Comitê Paralímpico Brasileiro divulgou nesta terça-feira (25) a primeira lista com convocados de 10 modalidades, que vão representar o Brasil na competição. Dentre os 124 atletas chamados, 44 fazem parte do Time São Paulo Paralímpico. Esta é a primeira das três listas que serão apresentadas.

Dos atletas que compõem o Time SP foram convocados 15 da natação, 12 do vôlei sentado, oito do tênis de mesa, seis do goalball, dois da canoagem e dois do taekwondo (confira abaixo a relação completa). Nas próximas convocações, serão anunciados os atletas da bocha, ciclismo, judô, halterofilismo, remo, tiro esportivo, tiro com arco, triatlo, tênis em cadeira de rodas e atletismo que representarão o Brasil nas Paralimpíadas de Paris.

“Tivemos a honra de acompanhar o preparo desses atletas de alto nível ao longo do ano e isso nos dá a certeza de que os primeiros convocados representarão muito bem o Time SP na maior competição do mundo. Seguimos na expectativa pelas próximas convocações e, certamente, estaremos na torcida nas Paralimpíadas”, afirma Marcos da Costa, secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Está prevista para o dia 11 de julho a divulgação da segunda lista de convocados. E, faltando pouco mais de um mês para o início do megaevento, será publicada a relação dos últimos atletas que irão compor a delegação brasileira. Os Jogos Paralímpicos Paris 2024 serão realizados de 28 de agosto a 8 de setembro de 2024, e deve reunir mais de 4,4 mil atletas de mais de 180 países.

Time SP

O Time São Paulo Paralímpico foi criado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), e, em 2024, conta R$ 7,6 milhões de investimento da SEDPcD direcionados a 149 atletas de 16 modalidades, que representam o Estado e o país em campeonatos nacionais e mundiais ao longo do ano.

1ª lista de convocados – Paralimpíadas – Time SP

Canoagem

Debora Raiza Ribeiro Benevides

Luis Carlos Cardoso da Silva

Goalball

André Claudio Botelho Dantas

Emerson Ernesto da Silva

Josemárcio da Silva Sousa

Leomon Moreno da Silva

Paulo Rubens Ferreira Saturnino

Romário Diego Marques

Natação

Ana Karolina Soares de Oliveira

Andrey Ribeiro Woyczak Madeira

Cecilia Kethlen Jeronimo de Araujo

Edenia Nogueira Garcia

Esthefany de Oliveira Rodrigues

Gabriel Cristiano Silva De Souza

José Ronaldo da Silva

Lucas Lamente Mozela

Lucilene Da Silva Sousa

Maiara Regina Pereira Barreto

Phelipe Andrews Melo Rodrigues

Raquel Viel

Roberto Alcalde Rodriguez

Talisson Henrique Glock

Victor dos Santos Almeida

Taekwondo

Claro Lopes de Oliveira

Nathan Cesar Sodario Torquato

Tênis de Mesa

Claudio Massad de Moura

Danielle Rauen

Israel Pereira Stroh

Jennyfer Marques Parinos

Joyce Fernanda de Oliveira

Lucas Carvalhal Arabian

Marliane Amaral Santos

Paulo Sergio Salmin Filho

Vôlei sentado

Bruna Nascimento Lima de Lima

Gizele Maria da Costa Dias

Janaina Petit Cunha

Nathalie Filomena de Lima Silva

Suellen Cristine Dellangelica Lima

Daniel Yoshizawa

Levi Cesar Gomes

Luis Fabiano de Oliveira

Marcio Borges dos Santos

Renato Leite de Oliveira

Thiago Costa dos Santos Rocha