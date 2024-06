3º Fórum Spcine leva mais de 20 atividades gratuitas para a Cinemateca Brasileira

Com o tema “Fomentando a Diversidade e a Excelência na Indústria Audiovisual Brasileira”, o 3º Fórum Spcine acontece entre 26 e 28 de junho, na Cinemateca Brasileira. Ao longo desses três dias serão promovidas mais 20 atividades gratuitas entre sessões de debate, painéis e lançamentos que remetem à diversidade, à inclusão, à internacionalização e à memória do Audiovisual Brasileiro.

Realizado pela Spcine, empresa de fomento ao cinema e audiovisual da Prefeitura, o evento reúne especialistas de diversas partes do Brasil e do mundo para discutirem o que há de mais relevante sobre o setor e vem se consolidando no calendário cultural da cidade e atraindo cada vez mais estudantes, pesquisadores, players e autoridades de diversos segmentos culturais.

Sediadas no Centro Cultural São Paulo, as duas edições anteriores do Fórum Spcine receberam 3 mil participantes durante as atividades, sendo mil pessoas na primeira e 2 mil na segunda edição, marcando 100% de aumento de público, dado que traz boas expectativas para a organização do evento.

“Estamos empolgados com essa 3ª edição do Fórum Spcine, principalmente porque conseguimos reunir convidados de extrema relevância para debater temas pertinentes para o desenvolvimento e fortalecimento do setor audiovisual neste espaço emblemático que é a Cinemateca Brasileira”, afirma Lyara Oliveira, presidente da Spcine.

Além da extensa programação, a proposta desta nova edição do Fórum Spcine é seguir refletindo sobre pontos essenciais que vão contribuir para a construção da Agenda Prioritária para o Setor Audiovisual 2024, apontando responsabilidades para diversas esferas da sociedade, como os setores públicos e privados, membros da academia e entidades representativas.

Em parceria com a Elo Studios, o 3º Fórum Spcine traz ainda uma sessão especial de 10 anos de “O Menino e o Mundo”, de Alê Abreu, no dia 27, às 20h, na Sala Grande Otelo. A animação brasileira recebeu diversos prêmios em festivais nacionais e internacionais e foi indicada ao Oscar de Melhor Animação em 2016.

As inscrições para as atividades do 3º Fórum Spcine podem ser realizadas aqui. Lembrando que o cadastramento não garante vaga nas atividades, já que a entrada será feita por ordem de chegada e está sujeita à lotação das salas.

A programação completa do 3º Fórum Spcine poderá ser consultada pelo site www.forumspcine.com.br a partir de 20 de junho. Confira abaixo alguns destaques da programação:

LANÇAMENTOS:

Mapeamento da Infraestrutura do Audiovisual na Cidade de São Paulo, pesquisa encomendada pelo Observatório Spcine e realizada pelo Iniciativa Cultural – Instituto das Indústrias Criativas, que tem o objetivo de obter dados qualitativos e quantitativos sobre esta área do setor audiovisual e propor uma análise sobre a relação da oferta e da demanda para identificar possíveis necessidades e entraves à expansão e atração de empresas de infraestrutura e equipamentos para a cidade de São Paulo. A divulgação da pesquisa será no dia 26, às 16h, com apresentação de Alessandra Meleiro, presidente do Instituto das Indústrias Criativas e pesquisadora das Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal de São Carlos.

O Guia de Sustentabilidade da SPFilm Commission, iniciativa que representa uma colaboração entre a São Paulo Film Commission e a Mostra Ecofalante, apresenta iniciativas para promover não apenas a indústria cinematográfica, mas também a conscientização ambiental e a valorização das paisagens de São Paulo. O painel de lançamento será realizado no dia 28, às 10h30, no Foyer Grande Otelo, com mediação de Ana Carolina Araújo, coordenadora da São Paulo Film Commission, e as presenças de Chico Guariba, diretor da Mostra Ecofalante de Cinema, e Ariene Ferreira, fundadora da Cinema Verde;

Também no dia 28, às 14h30, o Foyer Grande Otelo será palco para o lançamento da Cinemateca Negra, publicação realizada pelo instituto NICHO 54 com patrocínio da Spcine que investiga a história do Cinema Negro ao mapear e consolidar dados sobre filmes produzidos por pessoas negras no Brasil de 1949 a 2022. O evento é aberto ao público e reunirá figuras públicas, formadores de opinião e agentes do ecossistema do audiovisual, da cultura, da comunicação e da diversidade. A mediação do evento de lançamento é de Heitor Augusto, idealizador, pesquisador-chefe e coordenador da Cinemateca Negra, com as presenças de Mariana Queen Nwabasili, doutoranda pelo programa Meios e Processos Audiovisuais da USP e pesquisadora com foco em representações e recepções cinematográficas vinculadas a raça, gênero, classe, colonialismo e (de)colonialidade, e Wini Calaça, documentalista responsável pelo acervo multimídia no Centro de Documentação e Memória Institucional de Geledés

Masterclasses, sessões de debate e painéis

O painel especial Como as Ideias Nascem traz Mariana Bardan e Eduardo Melo, criadores e roteiristas da série “Cangaço Novo” para uma conversa com o público no dia 26, às 15h, na Sala Grande Otelo. A atividade é realizada em parceria com a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo (Mostra SP) e as inscrições podem ser realizadas aqui. Com mediação de Renata de Almeida, diretora da Mostra SP, o painel abordará o processo de criação da série, apresentando as influências e inspirações da dupla de autoria da obra. Serão discutidos desde a concepção de “Cangaço Novo” até o seu processo de desenvolvimento, que a tornou uma das séries brasileiras de maior sucesso dos últimos tempos.

O painel especial Trajetória do filme “Baby”, de Marcelo Caetano, e as ações de fomento e incentivo da Spcine acontece no dia 26, às 17h30, na Sala Grande Otelo. A atividade traça um estudo de caso do filme “Baby”, com o objetivo analisar a trajetória de sucesso da obra, amplamente apoiada pela Spcine. Contemplado no Edital de Apoio a Longas-Metragens de Baixo Orçamento (2019), o filme teve suporte da São Paulo Film Commission para as filmagens na Capital Paulista e recebeu apoio da Spcine para participação na Semana da Crítica do Festival de Cannes 2024, de onde saiu com o prêmio de Melhor Ator Revelação para Ricardo Teodoro. O painel terá a participação de Marcelo Caetano e Ivan Melo, respectivamente diretor e produtor de “Baby”. A mediação será de Lyara Oliveira.

O painel especial Quem é a nova geração de contadores de histórias tem as participações de Verónica Lux, gerente de Responsabilidade Social Corporativa da The Walt Disney Company Latin América, e Luciana Bobadilha, diretora-executiva do Instituto Criar de Tv, Cinema e Novas Mídias. Elas vão debater, no dia 27, às 14h, o papel do mercado na criação de soluções para os desafios sociais, passando pelo encontro entre Disney e Instituto Criar, um investimento para potencializar uma nova geração de contadores de histórias, desde sua formação até o apoio na produção de narrativas autorais diversas;

Também no dia 27, às 17h, será a vez da sessão de debate Sustentabilidade Econômica, na Sala Grande Otelo, trazendo Facundo Ponce de León, presidente da Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay, e outros convidados para uma conversa que integra a Agenda de Prioridades para o Setor Audiovisual 2024. A proposta dessa conversa é debater políticas públicas que fomentem o surgimento de talentos diversos a curto prazo, bem como uma política industrial de desenvolvimento setorial que dê suporte às empresas do setor para torná-las economicamente sustentáveis a médio e longo prazo.

Já a sessão de debate Internacionalização do Audiovisual leva para a Sala Grande Otelo, no dia 28, às 14h, uma discussão sobre as oportunidades e desafios na internacionalização e atração de investimento estrangeiro para o setor. A proposta é dar ênfase nas carreiras de talentos brasileiros e trazer representantes internacionais que colaboram para o impulsionamento de carreiras em todo o mundo e compartilham de algumas das dificuldades que o setor brasileiro enfrenta. A conversa, que também integra a Agenda de Prioridades para o Setor Audiovisual 2024, será mediada por Mariana Oliva, sócia da Maria Farinha, com as presenças de Paul Garnes, produtor da Array Filmworks – empresa fundada por Ava DuVernay -, e Luiza Shelling Tubaldini, sócia-diretora da Filmland Internacional;

Tim McNeal, vice-presidente sênior de desenvolvimento e inclusão de talentos criativos da Disney, marca presença em duas atividades imperdíveis no dia 28: na masterclass Programa de Diversidade e Inclusão da Disney, que será realizada às 11h30, na sala Grande Otelo, com mediação de Lyara Oliveira; e na sessão de debate Rede Afirmativa Spcine, às 18h, na sala Grande Otelo, com as presenças de Pedro Henrique França, diretor, ator e roteirista e fundador da Representa; Graciela Guarani, produtora da Olhar da Alma e conselheira da Rede Katahirine; e Maria Angela de Jesus, executiva de streaming e TV, e mediação de Renata Martins, autora e diretora da TV Globo.

Confira abaixo a programação confirmada até o momento:

Dia 26/06/2024

15h: Painel Especial: Encontros de Ideias da Mostra SP Apresenta Cangaço Novo: “Como as Ideias Nascem”

Convidados: Mariana Bardan e Eduardo Melo, criadores e roteiristas de “Cangaço Novo”

Mediação: Renata de Almeida, diretora da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo

16h – Lançamento do Mapeamento da Infraestrutura do Audiovisual na Cidade de São Paulo

Local: Foyer Grande Otelo

Apresentação: Alessandra Meleiro (Instituto das Indústrias Criativas)

17h30: Painel Especial: Trajetória do filme “Baby”, de Marcelo Caetano, e as ações de fomento e incentivo da Spcine

Local: Sala Grande Otelo

Convidados: Marcelo Caetano e Ivan Melo, respectivamente diretor e produtor de “Baby”

Mediação: Lyara Oliveira, presidente da Spcine.

19h: Cerimônia de abertura do 3º Fórum Spcine

Local: Sala Grande Otelo

Dia 27/06/2024

10h – Sessão de Debate: Formação de Público

Local: Sala Grande Otelo

Mediação: Talita Arruda, distribuidora, pesquisadora e curadora.

Convidados: Adhemar de Oliveira, diretor de programação do Grupo Espaço de Cinema, e Daniel Fagundes, diretor da Taturana.

11h: Painel “Cinemas Comunitários: Ferramenta de expressão e engajamento”

Local: Sala Oscarito

Mediação: a confirmar

Convidados: Yaneth Gallego, codiretora geral do Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario Ojo al Sancocho Ciudad Bolívar, Bogotá Colombia.

12h30: Sessão de Debate: Formação Profissional

Local: Sala Grande Otelo

Mediação: Alessandra Meleiro, presidente do IC-Instituto das Indústrias Criativas e pesquisadora da UFRJ/ UFSCar

Convidados: Davi Heller, sócio da Casa Ojo e Marcel Beltrán, professor da EICTV

14h: Painel Especial: Quem é a nova geração de contadores de histórias?

Local: Foyer Grande Otelo

Convidadas: Verónica Lux, gerente de Responsabilidade Social Corporativa da The Walt Disney Company Latin América, e Luciana Bobadilha, diretora-executiva do Instituto Criar de Tv, Cinema e Novas Mídias

15h – Sessão de Debate: Sustentabilidade Econômica

Local: Sala Grande Otelo

Convidado confirmado: Facundo Ponce de León, presidente da Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay, e Monica Pita, produtora cubana.

16h30: Painel “Descentralização das narrativas: O Audiovisual nas Periferias”

Local: Foyer Grande Otelo

Mediação: Lincoln Péricles (LK) – diretor, roteirista, editor e educador popular da Astúcia Filmes

Convidados: Eva Pereira, roteirista e diretora da Conexão Audiovisual Norte, Nordeste e Centro-Oeste – CONNE

18h30: Lançamento Internacional da Rede Latinoamericana e Caribenha de Film Commissions

Local: Foyer Grande Otelo

20h: Sessão Especial de 10 anos de “O Menino e o Mundo”, de Alê Abreu (80’)

Local: Sala Grande Otelo

Dia 28/06/2024

10h: Painel “Fortalecimento de narrativas negras: Parcerias do Sul Global”

Local: Sala Oscarito

Mediação: Everlane Moraes, diretora, produtora e roteirista da Pàttàki Audiovisual

Convidadas: Yolanda Nkocotwana – chefe de desenvolvimento de Indústria da National Film Video Foundation (África do Sul), e Prudence Kolong, produtora, roteirista e fundadora da AfroCannes, AfroBerlin & Yanibes Foundation (França)

10h30: Lançamento do Guia de Sustentabilidade da SPFilm Commission

Local: Foyer Grande Otelo

Mediação: Ana Carolina Araújo, coordenadora da São Paulo Film Commission

Convidados: Chico Guariba, diretor da Mostra Ecofalante de Cinema, e Ariene Ferreira, fundadora da Cinema Verde

11h30: Masterclass: Programa de Diversidade e Inclusão da Disney

Local: Sala Grande Otelo

Mediação: Lyara Oliveira, presidente da Spcine

Convidado: Tim McNeal, Vice-Presidente Sênior de Desenvolvimento e Inclusão de Talentos Criativos da Disney

14h: Sessão de Debate: Internacionalização do Audiovisual

Local: Sala Grande Otelo

Mediação: Mariana Oliva, da Maria Farinha

Convidados: Paul Garnes, produtor da ARRAY Filmworks, Luiza Shelling Tubaldini, sócia-diretora da Filmland Internacional,

14h30: Lançamento da Cinemateca Negra

Local: Foyer Grande Otelo

Mediação: Heitor Augusto, idealizador, pesquisador-chefe e coordenador da Cinemateca Negra

Convidadas: Mariana Queen Nwabasili, doutoranda pelo programa Meios e Processos Audiovisuais da USP e pesquisadora com foco em representações e recepções cinematográficas vinculadas a raça, gênero, classe, colonialismo e (de)colonialidade; e Wini Calaça, documentalista responsável pelo acervo multimídia no Centro de Documentação e Memória Institucional de Geledés

15h: Painel “Fomentando o audiovisual mundo afora”

Local: Sala Oscarito

Mediação: Emerson Dindo, CEO do DiALAB, Akra + Portátil

Convidados: Sara Silveira, sócia-gerente da Dezenove Som e Imagem Produções, e Silvia Echeverri, diretora da Colombia Film Commission

16h: Painel “Políticas públicas e perspectivas para o audiovisual brasileiro”

Local: Sala Grande Otelo

Mediação: Ana Paula Sousa, jornalista

Convidados: Paulo Alcoforado, diretor da Agência Nacional do Cinema (ANCINE), Julia Saluh, InvestSP, e Paulo Roberto, chefe da divisão audiovisual da Fundação Cultural de João Pessoa (FUNJOPE)

17h: Painel “Mapeamento do Audiovisual Indígena”

Local: Sala Oscarito

Mediação: Mari Corrêa, diretora do Instituto Catitu e Rede Katahirine

Convidados: Alberto Álvares Nhamandu Mirim, realizador, e Patrícia Yxapy, realizadora.

18h: Sessão de Debate: Rede Afirmativa

Local: Sala Grande Otelo

Mediação: Renata Martins, autora e diretora da Rede Globo

Convidados: Tim McNeal, vice-presidente sênior Desenvolvimento e Inclusão de Talentos Criativos da Disney; Pedro Henrique França, diretor, ator e roteirista e fundador da Representa; Graciela Guarani, produtora Olhar da Alma e conselheira da Rede Katahirine; e Maria Angela de Jesus, executiva de streaming e TV.

19h: Cerimônia de Encerramento do 3º Fórum Spcine

Local: Sala Grande Otelo

Sobre a Spcine

A Spcine é uma empresa pública de fomento ao audiovisual vinculada à Secretaria Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo. Atua como um escritório de desenvolvimento, financiamento e implementação de programas e políticas para os setores de cinema, TV, games e novas mídias. Seu objetivo é reconhecer e estimular o potencial econômico e criativo do audiovisual paulista e seu impacto em âmbito cultural e social.

Programação completa pode ser consultada no site www.forumspcine.com.br a partir de 20 de junho

Serviço

O quê: 3º Fórum Spcine – Fomentando a Diversidade e a Excelência na Indústria Audiovisual Brasileira

Quando: 26 a 28 de junho de 2024

Onde: Cinemateca Brasileira – Largo Sen. Raul Cardoso, 207 – Vila Clementino, São Paulo – SP

Programação completa: www.forumspcine.com.br a partir de 20 de junho