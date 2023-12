3ª Mostra das Escolas Livres de Santo André prossegue até domingo

A 3ª Mostra Artístico-Pedagógica das Escolas Livres de Santo André prossegue nesta semana com série de atividades de sexta-feira (8) a domingo (10). Na programação, apresentações de trabalhos desenvolvidos durante o ano pela Escola Livre de Teatro (ELT), Escola Livre de Dança (ELD), Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV), Escola de Iniciação Artística (Emia) Aron Feldman, além do projeto Territórios de Cultura. As atividades serão realizadas na Emia e n’A Casa. Indicação: livre. Grátis.

No encerramento das atividades do ano na Emia Aron Feldman, nesta sexta-feira (8), às 14h, será realizada a Oficina “Fim?”, com o Grupo Esparrama, que mostra o processo de criação de um espetáculo teatral. E às 15h30, será apresentado o infantil ‘Fim’, com o Grupo Esparrama, que mostra as baratas Beatriti e Margueriti comemorando o fim do mundo após as tragédias provocadas pelo ser humano. No entanto, elas encontram dois sobreviventes, os palhaços Batatinha e Nerdolino, que perambulam pelo mundo.

E nos dias 8, 9 e 10, A Casa abrigará as atividades de encerramento de ano com exposições e mostra coletiva de trabalhos produzidos pelos alunos das Escolas Livres. Na programação, exibição de curta-metragens, espetáculos de teatro, dança e música, além de oficinas e workshops.

Um dos destaques na programação, no dia 8, às 17h30, n’A Casa, será o espetáculo ‘Azar do Valdemar’, com a Cia. dos Inventivos. No enredo, uma trupe de artistas mambembes conta a história do desaparecimento de Valdemar e, com o público, tenta recriar sua trajetória. Trabalho inspirado livremente no romance ‘Viva o Povo Brasileiro’, de João Ubaldo Ribeiro.

Festival Multicultural – Nos três dias, A Casa abrigará ainda uma edição do Festival Multicultural com a participação de artesãos, artistas e agentes culturais dos mais diversos segmentos que comercializarão seus produtos. Confira a programação completa em: http://acesse.santoandre.br/MostradePreocessos2023

Dia 8/12: Emia Aron Feldman: Avenida Itamarati, 536 – Vila Curuçá

Dias 8, 9 e 10/12: A Casa: Avenida Industrial, 1.740 – Bairro Campestre

Indicação: livre

Atividades gratuitas

