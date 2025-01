38º Rally Piocerá atendeu quase 600 famílias com ações sociais

Além de reunir quase 400 competidores e fomentar a economia do Piauí e do Ceará, o Rally Piocerá também desenvolve ações sociais que visam contribuir com as comunidades por onde a caravana passa – formada por mais de 1 mil pessoas, incluindo equipes de apoio e staff.

A começar com a campanha Trilha Sem Fome, em que é feita a doação de cestas básicas (condição imposta aos competidores como forma de pagamento da inscrição). Neste 38º Rally Piocerá, os alimentos foram doados a famílias atendidas pelo Rotary Internacional e pela APAE de Teresina – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

Divulgação/Moisés Sabá

“Essas cestas são de extrema valia para as mais de 500 famílias que atendemos em Teresina. A maioria está esperando por essas cestas e o coração delas está cheio de gratidão”, agradeceu a diretora executiva de administração da APAE Teresina, Cacilda Luísa de Abreu.

Projeto leva atendimento oftalmológico ao interior do Piauí

Voltado para a saúde, o Rally Piocerá tem o projeto De Olho na Trilha, que neste ano atendeu uma comunidade rural de Jatobá do Piauí, cidade com apenas 4.500 habitantes, conhecida como Terra da Melancia. Durante todo o dia 28 de janeiro, mais de 100 moradores do Povoado Sambaíba fizeram exames oftalmológicos com médicos especialistas e, ainda, escolheram uma armação para seus óculos, que serão produzidos pela Óptica Jockey e entregues em fevereiro.

Divulgação/Renata Élvia

Uma triste realidade do interior do país é o difícil acesso à saúde especializada, e, por isso, o Rally Piocerá levou atendimento médico até a comunidade.

“Há quase quatro anos não vou ao oftalmologista. O meu óculos está velho e, talvez, ele possa estar me prejudicando. Sem ele, eu não vejo as palavras e objetos mais miúdos”, relatou o líder da comunidade, Luís Corino.

Divulgação/Renata Élvia

A Prefeitura de Jatobá do Piauí colaborou com a logística da ação e dará apoio aos pacientes que tiveram o diagnóstico de doenças oftalmológicas que necessitem de acompanhamento médico.

“Representa muito para nós recebermos um projeto dessa magnitude. As doenças oculares precisam ser tratadas e, quanto mais cedo fizermos isso, melhor”, agradeceu o prefeito Hilton Gomes.