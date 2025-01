Rally Piocerá entrou na reta final e o clima esquentou ainda mais no sertão cearense

Aquele calor do sertão nordestino que não dá trégua… Trilhas que, a cada etapa, elevam o nível dos desafios propostos. O terceiro dia do Rally Piocerá começou bem cedo: às 6h pilotos e navegadores largaram da Arena Aeroporto, em Sobral (CE) para um percurso de 316 km – com 223 km de trecho cronometrado –, rumo à Quixeramobim (CE). A prova desta quinta-feira (30) foi a mais longa dessa edição do evento, com cerca de nove horas. A chegada foi na Praça da Igreja Matriz.

A competição cruzou os mandacarus que caracterizam o cenário da região central do Ceará e, entre lama, pedras e chão batido, acirrou a disputa pelo título desta 38ª edição. “O dia mais puxado do Rally Piocerá 2025. Exigiu muito do psicológico dos competidores porque foi uma prova longa, dura e com temperatura alta”, explicou o diretor técnico da categoria Carros, Alexandre Rech.

Embora tenham roteiros distintos, os motociclistas da categoria Moto Enduro, enfrentaram basicamente os mesmos obstáculos que os competidores das demais categorias: Moto Rally, Quadriciclo, UTVs e Carros.

Em clima de decisão

Com a terceira etapa, o Rally Piocerá entrou na reta final do certame. Antes da largada, alguns nomes já se apontavam como favoritos, justamente por ocuparem o topo do ranking em suas categorias. Tão importante quanto a final, essa fase da disputa foi fundamental para os líderes do dia aumentarem a sua vantagem; entretanto, alguns tiveram problemas.

Caso do piloto Bruno Crivilin, da Honda Racing, que não conseguiu manter a liderança após o fim da etapa. “Cometi um erro de navegação que me custou um PC de 1.800 pontos. Isso me fez cair para a terceira posição na classificação geral, mas ainda estou na briga pelo título, tendo ainda que contar com o fator sorte. É minha estreia no Piocerá e temos paisagens que não costumamos ver lá no Sul e Sudesde”, disse o piloto capixaba de Aracruz. Ele larga para a última etapa do rally cinco pontos atrás do líder Emerson Loth, que está empatado com 64 pontos, com Jomar Grecco. Essa disputa promete!

Na Moto Rally, o piloto Thiago Feitosa faturou os três dias de Rally Piocerá e, com 44 pontos de vantagem, largará rumo a Beberibe em uma situação confortável. “Participo do Piocerá desde 2017, então, o que me fez obter essa performance foi a experiência. Além disso, eu dou o meu máximo para vencer. Sei das intempéries do terreno… As vezes sinto dor, mas a vontade de vencer é maior”, salientou o cearense, que é de Fortaleza.

Outro competidor que chega com uma boa folga para o concorrente mais próximo é Hélio Pessoa, nos Quadriciclos. Apesar disso, ele mantém o foco na disputa. “A chance de perder o título é pequena, mas existe. Então, vou manter o comprometimento em buscar o P1, principalmente, porque gosto da adrenalina e da vontade de me superar”, afirmou.

Nas duas primeiras etapas, a dupla Augusto Rodrigues e Paulo Alcântara disputou ponto a ponto a liderança da categoria no UTV, com Gillian Santos e Nodge Martins que, por motivos mecânicos, não terminaram a terceira etapa. “Dia longo, com mais de 300 km, bastante sinuoso e alguns balaios. Mantivemos a calma e a concentração, para terminarmos o trecho cronometrado tranquilamente e, assim, abrir essa vantagem em busca do título do Piocerá”, explicou Rodrigues.

Entre os carros a situação está mais confortável para a dupla Alfredo Turcatto e Lucca Carvalho, na categoria Máster, que venceu pela segunda vez consecutiva e abre vantagem para os concorrentes. “Continuamos a percorrer trilhas com pedras e valetas, então, foi preciso poupar o carro. O trecho tinha bastante erosão e a média de velocidade estava justa. De modo geral foi bom, e conseguimos na manter à frente da classificação geral”, relatou o piloto paulista. “Teve muitas referências próximas e, por conta do piso acidentado, estivemos dificuldade em ajustar o metro do hodômetro, porque patina e freia etc. Mas são situações naturais de um rally”, complementou o mineiro Lucca, de Juiz de Fora.

O Rally Piocerá termina nesta sexta-feira (31), quando alcançar a praia de Morro Branco, em Beberibe (CE). A quarta etapa é mais curta: 213 km, com 157 km de trechos navegados. A largada é em Quixadá e está programada para às 8h.

Confira a classificação geral do 38º Rally Piocerá até a terceira etapa

MOTOS ENDURO

Elite

1º Emerson Loth (PR)

2º Jomar Grecco (ES)

3º Bruno Crivilin (ES)

4º Saulo Bolandini (MG)

5º Guilherme Cascaes (SC)

Graduado

1º Alexandre Faria Valadares (MG)

2º Leonardo Malagutti (SP)

3º Lenilson de Freitas Viana (PI)

4º Gabriel Valeriano (PE)

5º Herculo Onofre Jales (CE)

Over 35

1º Dario Julio (MG)

2º Alex Nunes Azevedo Nunes (MG)

3º Gabriel Carneiro (MG)

4º Marcos Vinicyus Feitosa (PI)

5º Ryan Medeiros Borges de Sousa (PI)

Dupla Graduado

1º Wesley Antunes de Macedo / Cristiano Silva (PI)

2º Nilson Cruci / George Godoy de Miranda (SP)

3º Joveliano Filho / Ademir Cesar Rodrigues Martins (PI)

Over 45

1º Erasmo Schwanz (ES)

2º Anderson Belo (MG)

3º Julio Cesar de Assis (MG)

Over 50

1º Sandro Hoffmann (ES)

2º Alisson Silva (MG)

3º Fábio Manoel de Pontes (MG)

Brasil

1º Tafarel Guimarães Araújo (MA)

2º Felipe Diniz (MG)

3º Darton Novaes (MG)

Intermediário

1º Kleyton Ribeiro Gomes (PE)

2º Lucas Silveira (MG)

3º Murilo Rezende (MG)

Over 55

1º Marcio Miranda (MG)

2º Cleber Esteves Sacramento (MG)

3º Edson Maciel (MG)

Over 60

1º Alvaro Weyne (CE)

2º Roberto Aoki (SP)

Feminino

1° Bárbara Neves Gonzaga (GO)

2° Késsia Pires Tristão (ES)

Novato

1º Rondenelle Melo (MG)

2º Julio Velasco (RJ)

3º Lucas Avelino (MG)

Dupla Novato

1º Douglas Borges / Bruno Borges (PI)

2º Plínio Marcus / Rafael Lima (PE)

Moto Rally

1º Thiago Feitosa (CE)

2º Márcio Fernandes da Silva (PI)

3º Ciro Igor de Souza Barros (PI)

UTVs

Graduado

1º Roberto Keller / Roberto Spessatto (RS)

2º Leonardo Collier Selva / Antonio Modesto Souza Neto (PE)

3º Lucas Kohagura Alencastro / Claudio Alencastro (CE)

4º Eduardo Pereira Silva / Maria Beatriz Silva (MG)

Novato

1º Augusto Rodrigues / Paulo Alcantara Gonçalves (PI)

2º Gillian Santos / Nodge Filgueiras Martins (PE)

3º Rodrigo Ferreira / Luis Henrique Cunha Abdelnour (PA)

4º Ronaldo Sobreira Leal / Bruno Moraes E Silva (PI)

QUADRICICLOS

1º Hélio Pessoa (CE)

2º Marcos Rocha (PI)

3º Wescley Ferreira Dutra (CE)

4º Roberto Savio Gomes da Silva (CE)

5° Jose Demontier Moura (CE)

CARROS

*Até o envio desde release, o ranking da categoria não foi divulgado

O 38º Piocerá tem patrocínio máster de Consórcio Honda e Monster Energy.

Patrocínio de Mtur – Ministério do Turismo, Governo do Piauí e Governo do Ceará.

Apoio de Reron, Sebrae, Teresina Shopping, Prefeitura de Pedro II, Prefeitura de Quixeramobim, ONG Mais Vida e Óptica Jockey.

Colaboração de Prefeitura de Sobral, Prefeitura de Pedra Branca, Prefeitura de Quixada, Prefeitura de Baturité e Prefeitura de Beberibe

Supervisão: Federação de Motociclismo do PI e CE / CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo, Federação de Automobilismo do PI e CE / CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo e Federação de Ciclismo do PI e CE/ CBC – Confederação Brasileira de Ciclismo.