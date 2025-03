32º Rebanhão de Ribeirão Pires reúne 3 mil fiéis em celebração da fé católica

Cerca de três mil pessoas participaram das celebrações do 32º Rebanhão de Carnaval, organizado pela Renovação Carismática Católica de Ribeirão Pires, com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires. A programação foi realizada na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, e ofereceu diversas atividades como pregação, louvor, adoração e espaço especial para as crianças.

Voltado para toda a família em um ambiente acolhedor, o Rebanhão chegou à sua 32ª edição como uma tradição entre os católicos de Ribeirão Pires. Com o tema “Senhor, a quem iríamos nós?”, o evento contou com a apresentação do Ministério de Música Abraço de Pai e o show do grupo Bora pra Cristo. Além disso, a celebração diária da Santa Missa foi um dos grandes destaques, reunindo fieis em momentos de fé e devoção.

Além de ser uma tradição no calendário oficial da cidade, o evento marcou, neste ano, a abertura oficial das celebrações pelos 71 anos de Ribeirão Pires. A programação de aniversário inclui diversas atividades para a população, e a agenda completa pode ser conferida no site da Prefeitura: ribeiraopires.sp.gov.br.