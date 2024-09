3 Corações inaugura cafeteria exclusiva no Parque Ibirapuera

A 3 Corações, uma das maiores empresas de café do país e líder no segmento, acaba de inaugurar uma cafeteria exclusiva em um dos principais cartões postais da capital paulista. O Parque Ibirapuera, coração verde da cidade, ganha um novo ambiente pensado especialmente para os apaixonados por café.

Localizada próxima ao portão de número 6, a Cafeteria 3 Corações tem um espaço agradável que convida à permanência, com mesas, cadeiras e ombrelones, permitindo que os cafés, as bebidas e os alimentos do variado menu sejam desfrutados ao ar livre, com vista para o parque.

O cardápio contempla desde a cafeteria clássica, com opções de espressos, cappuccinos, mocha e chocolate quente, até bebidas funcionais e com leites vegetais A Tal da Castanha. Os consumidores poderão conferir a nova linha de cafés especiais Rituais 85+, nos sabores frutas vermelhas, chocolate, frutas secas e com perfil sensorial exótico.

“A 3 Corações tem o prazer de ser o café oficial do Parque Ibirapuera, um dos principais ícones culturais e de lazer de São Paulo. Com a inauguração de nossa cafeteria no parque, ampliamos essa parceria, criando um espaço acolhedor que reflete nosso compromisso em oferecer uma experiência única com nossos cafés em um lugar tão emblemático. Estamos confiantes de que este novo espaço se tornará um ponto de encontro especial para os milhares de paulistanos que frequentam o parque diariamente”, afirma Anderson Spada, Head de Marketing do Grupo 3corações.

Entre as bebidas geladas disponíveis, o destaque fica por conta de opções como o Orange Coffee, o Iced Latte, o Chocolate Gelado, o Espresso Tônica e o lançamento Frapê de Café, disponível nos sabores caramelo, chocolate e pistache. Para aqueles que estão de olho no bem-estar e na performance, o Cappuccino Power Whey 3 Corações é uma opção proteica pronta para consumo. Ainda na lista de bebidas funcionais, também estão o café termogênico Ultracoffee, o Nitro400, o Defense e o Plant Power Protein, além de todas as opções da linha Plant Power.

“A cafeteria atrai entusiastas do café que buscam uma experiência especial e de alta qualidade, mas também praticantes de atividades físicas, famílias em passeios com seus animais de estimação, turistas e visitantes. Por isso, montamos um espaço que reflete a identidade da nossa marca, que valoriza os encontros e as conexões. Temos certeza que nosso portfólio de produtos vai agradar a todos os gostos!”, complementa João Carlos Carlstron, Gerente de Trade Marketing Food Solutions do Grupo 3corações.

A nova Cafeteria 3 Corações oferece um showroom com os diferentes produtos da marca e tem a operação e as opções de alimentos do cardápio assinados pelo restaurante Madureira.

As soluções em café e as diferentes opções de bebidas também são ofertadas em outras áreas do Ibirapuera em veículos motorizados elétricos, conhecidos como Tuk Tuk. A marca também é o café oficial dos restaurantes Selvagem, Madureira e Sabiá Café, também dispostos no parque.

Tutores e pets curtindo juntos

Localizada ao lado de um dos maiores “cachorródromos” da América Latina, área a céu aberto para cães, a nova Cafeteria 3 Corações permite que tutores e seus pets possam curtir momentos especiais juntos.

A novidade fica por conta de um cardápio pet com alimentos, petiscos e bebidas especiais também para os melhores amigos do homem, além de um bebedouro exclusivo para os cães.