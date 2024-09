A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo começa nesta sexta (06/09), ocupando 75 mil m² de área do Distrito Anhembi, em São Paulo, com a participação de 227 expositores, cerca de 500 selos editoriais de todos os gêneros, e uma ampla e variada programação cultural com 2 mil horas de atividades ao longo de dez dias, em 13 espaços oficiais com atividades relacionadas ao universo literário. E ainda traz novamente, nesta edição, o cashback na compra do ingresso e o vale-livro, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. O evento, realizado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e organizado pela RX, vai até o dia 15 de setembro.

“Além de oferecer uma melhor infraestrutura e conforto para os visitantes e expositores, em um Distrito Anhembi totalmente reformado, nos preocupamos em trazer uma programação que aposta na diversidade, capaz de atingir todos os públicos e gostos. A Bienal do Livro é um evento multicultural, pois une literatura, conhecimento, entretenimento e inovação. Estarão à disposição do público aproximadamente 3,5 milhões de livros”, diz Sevani Matos, presidente da Câmara Brasileira do Livro (CBL).

Mais uma vez a Bienal do Livro conta com a parceria cultural do Sesc São Paulo em parte da curadoria do Salão de Ideias e nos BiblioSescs Praça de Histórias e Praça da Palavra.

Durante os 10 dias de Bienal do Livro, os visitantes poderão ter contato com autores, em encontros e palestras exclusivas. Na programação estão confirmados 683 autores nacionais, e 33 autores internacionais. Os autores nacionais representam 95% da programação, o que vem de encontro com o objetivo da Bienal do Livro que é dar visibilidade aos autores nacionais.

O público também poderá contar com a experiência de receber autógrafos de seus autores favoritos e também dos best-sellers na Arena Cultural Paper Excellence.

O conceito criativo deste ano destaca o poder transformador do livro. Com a assinatura “Quem lê faz grandes amigos”, a campanha ratifica que os livros não apenas fazem companhia, mas também aproximam os leitores de outras pessoas, conectando gerações, experiências, fortalecendo laços e promovendo enriquecimento cultural.

“Os livros não são apenas companheiros fieis, mas um amplo universo literário que tem o poder de aproximar leitores, abraçando todas as pessoas independentemente do gênero, idade e origem. E a Bienal do Livro de SP reflete isso com uma programação totalmente focada na diversidade e pluralidade”, afirma a presidente da CBL, Sevani Matos. Entre as novidades, está o retorno ao Distrito Anhembi, o Espaço Educação e a Arena Podcast Skeelo, um podcast que será apresentado por influenciadores.

Sucesso na última edição, o cashback está de volta: os visitantes que comprarem o ingresso no valor integral de R$ 35,00 terão cashback de R$15,00; já os pagantes de meia entrada, no valor de R$17,50, terão um retorno de cashback de R$ 10,00. Essa ação é válida somente para quem adquirir ingressos até o dia 05/09.

“A compra do ingresso online garante o resgate de parte do valor para ser usado em compras nos estandes dos expositores durante o evento. Um benefício para o visitante e também para os expositores”, diz Mayra Nardy, diretora de portfólio da RX. A presidente da CBL complementa: “O cashback foi um diferencial e um sucesso na edição de 2022, por isso foi mantido. Ele permite que parte do valor retorne ao visitante, que deve usá-lo em compras de livros nos estandes dos expositores durante o evento”, explica.

Para esta edição, foi renovada a parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, na qual 90 mil servidores e mais de 33 mil estudantes da rede municipal de ensino receberão créditos de R$60 para usar em qualquer estande da Bienal. O benefício equivale a mais de R$7 milhões em vale-livro. “Esta iniciativa é fundamental para despertar e fortalecer o hábito e a prática da leitura”, diz a presidente da CBL.

Acessibilidade

O evento foi pensado para garantir acessibilidade para todas as pessoas. Os espaços culturais contarão com atividades de narração de histórias em libras e deficientes visuais que contarão histórias para o público, assim como audiolivros e livros acessíveis em múltiplos formatos. Haverá ainda mesas redondas com autores que abordam a inclusão em suas obras.

Negócios

Uma das mais importantes feiras literárias do mundo, a Bienal do Livro criou sua história não só na área de entretenimento, mas no campo dos negócios. Por isso, o evento abrigará importantes iniciativas para profissionais do setor, como a 5°Jornada Profissional, que acontece entre os dias 4 e 5 de setembro, no Distrito Anhembi, que consiste em rodadas de negócios com editores internacionais convidados e uma programação de palestras exclusivas. Trata-se de uma realização da CBL, através do Brazilian Publishers, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), com o intuito de promover o setor editorial brasileiro no mercado global.

Na última edição foram realizadas mais de 320 reuniões entre as 45 empresas participantes, que resultaram em mais de US$ 700 mil em novos negócios para as editoras participantes.

Este ano a Jornada contará com a participação de 62 empresas, entre brasileiros e estrangeiros. Entre os internacionais, estão confirmados editores da Colômbia, Argentina, Itália, Turquia, Peru, Espanha e Chile, totalizando 11 empresas; além de uma comitiva do Canadá com 10 editores.

Além da Jornada Profissional, há também o Papo de Mercado, espaço dedicado a reflexões sobre temas de interesse dos profissionais da cadeia do livro como tendências e futuro do setor.

Convidado de Honra

A Colômbia é o convidado de honra e estará presente com uma área de 300m², com a participação de mais de 17 autores, incluindo Andrea Cote, Margarita García Robayo, Erna von der Walde, Gilmer Mesa e Dipacho; além de acadêmicos como Maritza Naforo, e grupos musicais como o grupo Cimarrón, oriundo das planícies orientais, e o grupo Gheto Kumbé, do Caribe colombiano.

O Embaixador da República da Colômbia no Brasil, Guillermo Rivera, destaca que a participação da Colômbia no evento coincide com a celebração do 100º aniversário da La vorágine, obra do escritor colombiano José Eustasio Rivera, publicada em 1924 e considerada um clássico da literatura colombiana e latino-americana. “Parte da programação acadêmica e cultural se concentrará em explorar a estética e os temas deste romance que, há um século, denunciou as atrocidades do genocídio da borracha na Amazônia. Essa análise ainda é relevante hoje, pois nos permite abordar questões ambientais atuais, questões de justiça racial e preservação do conhecimento indígena ancestral”, diz o embaixador.

A estratégia de internacionalização da literatura colombiana liderada pelo Governo da Colômbia e a participação na Bienal Internacional do Livro de São Paulo permitirá abordar a agenda temática diversificada compartilhada por Colômbia e Brasil para enfrentar a mudança climática, a restauração da floresta amazônica, a construção da paz sustentável e a reivindicação dos povos indígenas do território amazônico.

Espaços culturais

De crianças a adultos, com temas contemporâneos e que abarcam a diversidade em todos os aspectos, a Bienal do Livro contará com 13 espaços culturais. A programação completa do evento pode ser acessada pelo link: http://www.bienaldolivrosp.com.br/Programacao/.

São eles:

– Arena Cultural Paper Excellence – Os visitantes terão a oportunidade de ter contato com autores de best-sellers, nacionais e internacionais, em bate-papos e palestras exclusivas. A curadoria do espaço é de Diana Passy. Entre os convidados nacionais, estão confirmados nomes como Conceição Evaristo, Pedro Bandeira, Felipe Neto, Junior Rostirola, Paula Pimenta, Gabriel Dearo, Mônica Souza, Daniela Arbex, Ariel Palacios, Flávia Martins de Carvalho, Viih Tube, Raphael Montes, Padre Alex Nogueira, André Mantovani, Luluca e Bruna Vieira, entre outros. Além dos internacionais como Pyong Lee, Jeff Kinney, Elma Van Vliet, Hannah Nicole Lynn Painter e John Scalzi, entre outros.

– Cozinhando com Palavras – Com curadoria do chef André Boccato, é um espaço dedicado ao setor de livros de gastronomia, onde são desenvolvidas programações que unem comida, literatura e cultura. O espaço faz parte da Bienal do Livro desde 2010. Além de palestras, leitura de poesias e mesas de autógrafos, os participantes ainda terão a possibilidade de assistir chefs fazendo receitas e degustá-las ao final de cada apresentação. A saborosa programação tem cardápio variado para todos os gostos culturais, incluindo chefs como Carla Pernambuco, Lu Bonometti, Anouk Migotto, Bela Gil, Rodrigo Freire e Luiz Américo Camargo e Carlos Ribeiro, dentre outros nomes.

– Espaço Infâncias – Com curadoria pela segunda edição consecutiva de Elisabete da Cruz, o Espaço Infantil foi renomeado e agora é Espaço Infâncias. Contará com atividades educativas para as crianças, como narração de histórias, oficinas temáticas e atividades de curta duração. Haverá repertório específico para público escolar de todas as faixas etárias, assim como atividades para famílias. Entre os confirmados estão Itamar Vieira Júnior, Bianca Santana, Manuela Navas, Regina Drummond, Bete Rodrigues e Juliana Gatti, além de crianças influenciadoras da literatura, como Tatiana Morales, Júlia Calixto, Sophia Sviero e Bel Ito.

– Salão de Ideias CAF (Banco da América Latina e Caribe) – Com curadoria de Leonardo Neto, pela CBL, e Clivia Ramiro e Tiago Marchesano, do SESC São Paulo, o espaço trará grandes nomes para gerar discussões atuais com questões de relevância social e cultural. Confirmados nomes como Anna Virginia Balloussier, Thalita Rebouças, Yaguarê Yamã, Bruna Lombardi, Marcela Ceribelli, Rafael Fritzen, Christian Dunker, Karen Soarele, entre outros.

– BiblioSesc (Praça da Palavra e Praça de Histórias) – Duas praças, com caminhões biblioteca e atividades para o público, desde contação de histórias a espetáculos de música e literatura. Sempre buscando o prazer de ler e de ouvir uma boa narrativa, estes espaços foram especialmente pensados para valorizar o livro e incentivar a leitura. Com curadoria de Tiago Marchesano, do SESC SP, os espaços contarão com espetáculos de música, literatura, contação de histórias e intervenções artísticas. Entre os nomes confirmados estão Xico Sá, Auritha Tabajara, Mariana Salomão, Bia Barros, Kiusam Oliveira e Pascoal da Conceição.

– Espaço Cordel e Repente – Lucinda Marques, da Câmara Cearense do Livro (CCL), assina mais uma vez a curadoria deste espaço que mostrará a vitalidade atual da literatura de cordel, com uma extensa programação que inclui debates, palestras, shows, contação de histórias e apresentações artísticas, relevantes ao tema e encontros com autores. O espaço terá ainda uma carreta palco para as apresentações dos repentistas e recitadores. Dentre os convidados estão Daniel Gonzaga, a cantora Anastácia, Chambinho do Acordeon, Antônio Nóbrega, Paola Torres, entre outros.

– Papo de Mercado MVB – Este ano a curadora do espaço é a Cássia Carrenho. A área é dedicada a temas profissionais relacionados ao mercado do livro e focada na troca de experiências, por meio de palestras e outras atividades. Participarão convidados como Nizan Guanaes, Arthur Guerra e Marcos Pereira; Sérgio Vaz e Maria Vilani (mãe do Criolo); Jana Bianchi, Stefano Volp e Matthias Grenzer; Estevão Ribeiro, Marcelo D’Salete e Flávia Borges e Rafael Calça (Vencedor Jabuti) e Tainan Rocha.

– Espaço Educação – Uma das novidades desta edição, o novo espaço tem como missão promover encontros e propor a discussão de temas como educação ambiental, inovação, diretrizes públicas, as políticas educacionais, a BNCC, o novo ensino médio, e tem a curadoria de Solange Petrosino. Entre os confirmados estão Leo Fraiman, Eduardo Shinyashiki, Erik Penna, Ruth Manus, Luciana Brites, Dora Kaufaman, Conrado Schlochauer e Roberto Shinyashiki.

– Auditório Edições Sesc São Paulo – Espaço para encontros criados a partir dos livros das Edições Sesc e dos temas presentes na programação da Instituição. Serão oferecidas mesas sobre cinema, música, filosofia, história, arquitetura, meio ambiente, antropologia, entre outras, além de temas importantes da atualidade. Entre os confirmados estão: Os Satyros, Rodrigo Faour, Os Parlapatões, Renan Quinalha, Assucena, Thinderbird, Chris Fuscaldo, Sidney Santiago, Camilla Dias, Tarcizio Silva, Bianca Santana, Rodrigo Ferrero além do Slam das Minas e Slam da Guilhermina.

– Auditório Ziraldo – Teremos um espaço com mesas de autógrafos para promover o encontro dos leitores com seus autores favoritos. As atividades aqui são organizadas pelas próprias editoras.

– Espaço de Autógrafos Suzano – Espaço com capacidade para receber até 150 visitantes por sessão. Irá funcionar com senhas, que estão sendo distribuídas pelo site da Fever.

– Arena Podcast Skeelo – Novidade na Bienal, consiste em um espaço no qual influenciadores do mercado editorial farão entrevistas com autores. O público poderá acompanhar a gravação, que depois será disponibilizada ao público em geral no formato podcast. Conta com arquibancada para 80 pessoas.

– Espaço Prêmio Jabuti – Haverá também um espaço dedicado aos prêmios Jabuti e Jabuti Acadêmico com a finalidade de aproximar os leitores dos finalistas e ganhadores. os autógrafos podem ser retirados no site da Fever.

Serviço

27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

6 a 15 de Setembro de 2024

Dias 06/09 e de 09 a 13/09 – 9h às 22h;

Dias 07, 08 e 14/09 das 10h às 22h;

Dia 15/09 das 10h às 21h;

Distrito Anhembi

Rua Olavo Fontoura, 1209 | Santana | São Paulo

Ingressos

Compras pelo site: http://www.bienaldolivrosp.com.br

2ª feira a Domingo: R$ 35,00 e R$17,50 (meia entrada)

Meia-entrada: Estudantes.

Menores de 12 anos e maiores de 60 não pagam ingresso

Sesc – Funcionários e matriculados, assim como seus dependentes com credencial da categoria plena, terão gratuidade ao evento. Será aplicado o benefício mediante apresentação da carteirinha e documento oficial com foto. Válido 1 ingresso por credencial.

Cashback – Os visitantes que comprarem o ingresso no valor integral de R$35,00 terão cashback de R$15,00; já os pagantes de meia entrada, no valor de R$17,50, terão um retorno de R$10,00 de cashback. Essa ação é válida somente para quem adquirir ingressos até o dia 05/09.

Transfer Gratuito

Para os visitantes, haverá transporte gratuito à disposição. Os ônibus circularão com ida e volta ao Distrito Anhembi a partir da estação Portuguesa-Tietê (Linha Norte-Sul) durante a semana e final de semana. Os ônibus funcionarão uma hora antes da abertura até uma hora após o fechamento do evento.