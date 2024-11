26 ª edição da Festa do Livro da USP começa nesta quarta-feira (6)

A 26ª edição da tradicional Festa do Livro da USP começa nesta quarta-feira (6) e segue até domingo (10), na Av. Prof. Mello Moraes, travessa C, na Cidade Universitária, em São Paulo.

Entre as novidades deste ano, a Festa do Livro contará com uma delegação de editoras argentinas comerciais e universitárias que estarão distribuídas pelo evento em três estandes. As editoras argentinas participantes são: Akal, Cactus, Caja Negra, Del Signo, Ediunc (Cuyo), Ediuns (Del Sur), Edunam (Misiones), Eterna Cadencia, Eudem (Mar del Plata), Fondo de Cultura Económica, Godot, La Cebra, Libros UNA (De las Artes), Manantial, Prometeo, Siglo XXI, UNL (Del Litoral) e Unsam (San Martín).

Além da lista completa de editoras participantes, o site da festa deste ano conta com uma inovação que busca facilitar a navegação pela Festa do Livro: um sistema de busca integrada com cada editora participante. A ferramenta permitirá que o leitor consulte o título do livro que deseja encontrar, identifique qual editora o comercializa e onde seu estande está localizado.

Organizada anualmente pela Edusp como uma celebração da leitura, a Festa do Livro da USP permite o contato com editoras novas e veteranas que oferecem seu catálogo com grandes descontos. É possível chegar ao evento pelo metrô Butantã, utilizando as linhas circulares de ônibus 8082-10 e 8083-10, ou pela Estação Cidade Universitária da Linha Esmeralda da CPTM.

Destaques da Edusp

A Edusp participará da Festa do Livro com descontos de 50% no preço de capa. Confira algumas das novidades que a editora traz para a festa deste ano:

O Livro de Catulo: A obra completa do poeta romano em edição renovada e retrabalhada por João Angelo Oliva Neto, organizador e tradutor do volume. Contendo 904 páginas, o livro apresenta os poemas de Catulo em novas traduções, discussões relevantes sobre o papel do tradutor e uma antologia de outras traduções da obra feitas por poetas-tradutores portugueses e brasileiros desde o século XVIII.

Gramática da Língua Portuguesa Padrão: Obra premiada na categoria Teoria e Crítica Literária do Prêmio Jabuti, “Gramática da Língua Portuguesa Padrão” é o resultado de décadas de pesquisa. Amini Hauy sistematiza a tradicional teoria gramatical do Português acadêmico, com o objetivo de fornecer uma reflexão crítica sobre o estado atual da língua portuguesa no que ela tem de sistemático, de gramatical e enfatizando a importância da norma padrão no livro didático.

Três Ensaios sobre Estilo: Com organização de Irving Lavin e tradução de Clívia Ramiro, o livro apresenta ao leitor brasileiro três ensaios de Erwin Panofsky sobre a temática do estilo, em um contraponto à sua abordagem iconológica. A obra reúne os textos “O Que é Barroco?”, “Estilo e Mídia no Cinema” e “Os Antecedentes Ideológicos do Radiador do Rolls-Royce”, além de uma introdução escrita por Lavin e um prefácio à edição brasileira de autoria de Serzenando Alves Vieira Neto.

Fernando Pessoa Ironista: Neste livro, Caio Gagliardi se aventura na difícil tarefa de produzir novas interpretações sobre o escritor mais estudado da língua portuguesa. Apoiando sua análise em um aspecto pouco explorado na obra de Fernando Pessoa, o autor argumenta que a qualidade irônica pode ser considerada uma das marcas pessoanas mais significativas, tornando-o um dos grandes ironistas modernos.

Hegel: O Filósofo da Liberdade: Klaus Vieweg destaca a conexão intrínseca entre a vida pessoal de Hegel e sua filosofia, revelando sua trajetória desde a infância em Stuttgart até os estudos em Tübingen e destacando sua ascensão como tutor em Berna e em Frankfurt. Mais do que uma celebração de seu legado, a obra é também uma rara oportunidade de compreender como o tema fundamental da liberdade atravessa todo o percurso do pensamento e da vida de Hegel.

SERVIÇO

26ª Festa do Livro da USP

Quando: 6 a 10 de novembro

Horário: quarta a sexta-feira das 9h às 21h, sábado e domingo das 9h às 19h

Local: Cidade Universitária – São Paulo/SP

Endereço: Avenida Professor Mello Moraes, Travessa C

Informações: https://festadolivro.edusp.com.br/