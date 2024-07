23ª FIL terá espaço inédito de troca de livros na Praça XV

A 23ª FIL – Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, que acontece 1º a 11 de agosto em 20 locais da cidade, traz nesta edição uma novidade: a Bibliocasa – um espaço exclusivo para leitura, troca e doação de livros. Criado pela Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, em parceria com a empresa Necta Gás Natural, a Bibliocasa chega com a proposta de se transformar em um refúgio literário no coração da Praça XV de Novembro, durante os 10 dias de evento.

Resultado da campanha permanente de troca e doação de livros, promovida pela Fundação do Livro e Leitura, a ação agora ganha um espaço único na FIL. Os visitantes terão a oportunidade de trazer um livro em bom estado de conservação e levar outro em troca, de forma totalmente gratuita. Serão aceitas obras de qualquer título literário, exceto publicações técnicas, didáticas, apostilas e enciclopédias.

Para o lançamento do novo espaço, a parceira Necta Gás Natural preparou algumas surpresas. Uma delas será a distribuição de livros infantojuvenis sobre o gás natural. A obra conta a história da personagem Ana, uma menina aventureira e curiosa que descobre os benefícios do gás canalizado. Haverá também oficinas de arte e contação de histórias. “Queremos nos conectar com quem passar pela FIL. O espaço será agradável para descansar e apreciar um bom livro”, destaca Bruno Rabello Madalena, gerente de Relações Institucionais da Necta, lembrando que a proposta com a ação é ampliar o conhecimento das pessoas que passarem pela FIL sobre o processo do gás natural e difundir os benefícios que a empresa leva para a comunidade e o meio ambiente.

“A Necta Gás Natural está cada vez mais atenta ao impacto social que proporciona à comunidade e tem uma grande preocupação em gerar valor para a sociedade, clientes e parceiros. Apoiamos a Feira do Livro desde 2016, pois o evento está alinhado com os valores da nossa companhia, que se compromete em construir uma sociedade mais justa e igualitária por meio do desenvolvimento social e educacional das comunidades onde atuamos”, complementa Bruno Rabello Madalena

Para Dulce Neves, presidente da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, realizadora da FIL, a Bibliocasa promete ser uma parada literária especial na FIL, que irá oferecer aos participantes a oportunidade de renovar as leituras e viver novas aventuras através das páginas dos livros e de novas histórias, em um espaço totalmente acolhedor. “Será um espaço repleto de pufes e almofadas espalhados pela praça, que convida os leitores a mergulharem nas histórias, proporcionando um momento de pausa e introspecção”, conclui Dulce Neves.

Sobre a FIL

A FIL (Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto) consagrou-se como um dos maiores eventos culturais do país e tornou-se internacional em 2020. Atualmente, possui 24 anos de história e realiza neste ano a sua 23ª edição. A cada ano, a programação reúne autores, artistas, intelectuais, educadores, estudantes e participantes de diversas localidades. Todas as atividades são gratuitas e abertas à população, o que consolida o objetivo primordial de fomentar a leitura e de contribuir para ampliar os números de leitores do país.

Mais informações:

www.fundacaodolivroeleiturarp.com

Instagram: @fundacaolivrorp

Facebook: @fundacaodolivroeleiturarp

YouTube: /FeiraDoLivroRibeirao

Twitter: @FundacaoLivroRP

Realização

Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Usina Alta Mogiana, GS Inima Ambient e Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto apresentam a 23ª FIL – Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto.

Patrocínio Diamante: Usina Alta Mogiana e GS Inima Ambient

Patrocínio Ouro: Arteris

Patrocínio Prata: Necta Gás Natural e Savegnago

Patrocínio Bronze: Gerdau, Lupo, Ribeirão Shopping Multiplan e Tracan

Instituição Cultural: Sesc

Apoio Cultural: APAA – Associação Paulista Amigos da Arte, ACIRP – Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, Universidade Anhembi Morumbi, Apis Flora, Caldema, Grupo Intelli, Cervejaria Invicta, Gnatus Equipamentos Odontológicos, Supermercados Gricki, Madeiranit, Monreale Hotels, Grupo Passalacqua, Passalacqua Tech, Riberfoods, Santa Helena, Real Supermercados, Santiago e Cintra Geotecnologias, Santa Emília, Vantage GeoAgri, Transface, Grupo Utam, Pedra Agroindustrial e Virbag.

Apoio Institucional: Fundação Dom Pedro II, Biblioteca Sinhá Junqueira, Consulado Geral de Portugal, Camões Instituto da Cooperação e da Língua Portugal, CUFA – Central Única das Favelas, ONG Arco Íris, Coletivo Abayomi, Diretoria de Ensino – Região de Ribeirão Preto, ETEC José Martimiano da Silva, Fundação Educandário, SESI, SENAC, Barão de Mauá, Centro Universitário Moura Lacerda, Unaerp, IE – Instituto de Estudos Avançados Da Universidade de São Paulo, Adevirp – Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e Região, Ann Sullivan, Associação dos Surdos de Ribeirão Preto, CAEERP,Dr. Cãopaixão, FADA, Fundação Panda, RibDown, Alma (Academia Livre de Música e Artes), Convention & Visitors Bureau, Painew, Verbo Nostro Comunicação Planejada, IPCCIC, RP Cine, Guarda Civil e Polícia Militar.

Sobre a Fundação

A Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, responsável pela realização da Feira Internacional do Livro da cidade, hoje considerada a segunda maior feira a céu aberto do país. Com uma trajetória sólida, projeção nacional e agora internacional, a entidade ganhou experiência e, atualmente, além da feira, realiza muitos outros projetos ligados ao universo do livro e da leitura, com calendário de atividades durante todo o ano. A Fundação do Livro e Leitura se mantém com o apoio de mantenedores e patrocinadores, com recursos diretos e advindos das leis de incentivo, em especial do Pronac e do ProAc.