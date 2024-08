23/08 – Pinacoteca Benedicto Calixto traz a Feira do Livro com uma agenda diversificada para todas as idades

A Pinacoteca Benedicto Calixto tem o prazer de anunciar a Feira do Livro 2024, que acontecerá de 23 a 25 de agosto, das 9h30 às 18h. O ingresso para qualquer uma das atividades será a doação de um livro em bom estado, que poderá ser trocado por outro na Banca de Troca de Livros, fortalecendo o elo entre os leitores.

“Convidamos todos os moradores da região a prestigiar mais essa agenda incrível do Arte na Pinacoteca. A leitura é uma das ferramentas mais poderosas para o desenvolvimento pessoal e intelectual, proporcionando benefícios tanto para crianças quanto para adultos. E a Pinacoteca traz essa oportunidade de imersão no mundo dos livros”, destaca Roberto Santini, presidente da Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto.

No dia 23 de agosto, a Feira do Livro abre para o público, oferecendo uma programação rica e diversificada. Durante os três dias, os visitantes poderão participar de atividades como a oficina “Falando ao Coração – A arte de olhar pra dentro”, com Washington Souza, e se encantar com a apresentação “A prosa e a música encantando pessoas”, conduzida por Inês Bari. A feira também trará uma reflexão sobre o poder da comunicação visual com Seri, em “A Charge e a arte de comunicar”.

Além disso, a programação de sábado e domingo promete envolver ainda mais os participantes com eventos como a “Oficina de Contação de Histórias” com Aline Guillen e o “Sarau Calixto”, que abrirá espaço para leitura de textos literários e poesias. Destaque também para o “Encontro de Leitores e Escritores”, no domingo, reunindo autores como Alexandre Huber e Tais Curi, proporcionando um diálogo enriquecedor sobre literatura e o processo criativo.

Ainda no domingo, no encerramento da Feira do Livro da Pinacoteca, haverá palestra do escritor e crítico literário Flávio Viegas Amoreira com o tema “Benedicto Calixto: Seu tempo e a literatura brasileira”.



A Feira do Livro faz parte da agenda 2024 do Arte na Pinacoteca, uma série de atividades culturais que têm como objetivo fortalecer o vínculo da comunidade com a arte e a cultura. Esta iniciativa visa proporcionar experiências enriquecedoras para todos os públicos, celebrando a cultura literária em um ambiente de grande valor histórico e cultural.

A 2ª edição do Plano Anual de Atividades – Arte na Pinacoteca – Pronac 233045 – é uma realização do Ministério da Cultura, com o patrocínio da Brasil Terminal Portuário (BTP), MSC, MEDLOG, Ecovias, Rumo e G. PIEROTTI, apoio institucional TV Tribuna, promovido pela Fundação Benedicto Calixto.

Arte na Pinacoteca tem se destacado como um vetor importante para a democratização do acesso à cultura em Santos. Cada agenda trazida sob esta iniciativa contribui significativamente para o aumento de visitações, gerando impacto econômico positivo através da criação de empregos diretos e indiretos e estimulando o turismo local.

*PROGRAMAÇÃO COMPLETA*

*22/08 – Abertura (19h)*

Apresentação das atividades da feira para diretores, patrocinadores, convidados e público e apresentação do Coral Calixto



*23/08 (Sexta-feira)*

9h30: Washington Souza – “Falando ao Coração – A arte de olhar pra dentro”.

11h30: Seri – “A Charge e a arte de comunicar”.

13h30: Inês Bari – “A prosa e a música encantando pessoas”.

15h30: Michelle e Luana – “O Poder das mãos e do barro”.

18h: Poetas Santistas Volume 1 – “Poemas Musicalizados”.



*24/08 (Sábado)*

9h30: Aline Guillen – Oficina de Contação de Histórias.

11h30: Edila Rodrigues – “Construindo personagens: do corpo ao coração”.

13h30: Denise Maria Cordeiro – “Oráculo das Flores – Jardim Interior”.

14h: Washington e Fábio – “Elaboração de letras e músicas que transformam – PARTE I”.

16h: Sarau Calixto – Palco aberto para leitura de textos literários e poesias.

17h30: Sarau “Milton Nascimento e Clube da Esquina”, com Cynthia Panca e Milton Medusa.



*25/08 (Domingo)*

9h30: Washington Souza – “Elaboração de letras e músicas que transformam – PARTE II”.

11h30: A. Kaow – “A minha arte conta histórias”.

13h30: Dalmo Duque – “Falando de Lugares e Pessoas”.

15h: Adriana de Figueiredo Barros – Contação de história “Como encontrei a Alegria” de Berenice Bueno de Sena.

15h45: Oficina de Arte para crianças – “Alexandre Huber Arte Marinha”.

17h: Encontro de Leitores e Escritores com Alexandre Huber, Alexandre Gossn e Tais Curi

18h: Benedicto Calixto: Seu tempo e a literatura brasileira, palestra com o escritor e crítico literário Flavio Viegas Amoreira.

SERVIÇO: Feira do Livro na Pinacoteca Benedicto Calixto

De 23 a 25 de agosto, das 9h30 às 18h.

A entrada para todas as atividades será solidária, com a doação de um livro em bom estado, incentivando a troca de experiências e a circulação de histórias entre os leitores.

Endereço: Avenida Bartolomeu de Gusmão, 15 – Boqueirão – Santos – SP

Telefone: (13) 3221-5300

Website: www.pinacotecadesantos.org.br

Transmissão simultânea: Redes sociais da Pinacoteca (Facebook, Instagram e YouTube)