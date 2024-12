2025: Confira o calendário letivo da rede estadual de ensino de São Paulo

Recuperação semestral, Prova Paulista e Olimpíadas de Matemática e de Redação são iniciativas previstas para o ano letivo de 2025 na rede estadual de ensino de São Paulo. O calendário completo foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

O primeiro dia de aula da rede estadual será em 3 de fevereiro. O recesso de meio está agendado para o período entre 3 e 22 de julho. Já as atividades escolares terminam em 12 de dezembro, completando os 200 dias letivos previstos pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).

O calendário inclui também dois períodos de planejamento escolar: 29, 30 e 31 de janeiro e 18, 21 e 22 de julho.

Os bimestres estão organizados da seguinte forma:

• 1º bimestre: 03/02/2025 a 15/04/2025

• 2º bimestre: 16/04/2025 a 02/07/2025

• 3º bimestre: 23/07/2025 a 30/09/2025

• 4º bimestre: 01/10/2025 a 12/12/2025

Os alunos que não atingirem a média nos dois primeiros bimestres poderão participar de aulas de recuperação promovidas pelas escolas estaduais. Uma nova prova será realizada de 6 a 8 de agosto para os estudantes que precisarem ou quiserem recuperar a nota. Uma nova etapa está prevista para o fim do semestre, entre 8 e 10 de dezembro.

Olimpíadas e avaliações

As segundas edições das Olimpíadas de Matemática e de Redação serão a partir de maio. As provas de matemática estão programadas para o período de 5 a 9 de maio. As de redação nos dias 20, 21 e de 26 a 29 de agosto.

Assim como nos anos anteriores, ao final dos três primeiros bimestres, os estudantes farão a Prova Paulista, avaliação diagnóstica da rede. Já o Provão Paulista, Saresp e SAEB (aplicada pelo governo federal) serão no próximo ano letivo nos meses de outubro, novembro e dezembro, respectivamente.