2024 tem quase uma prisão ao dia por furto de energia em SP

As iniciativas de combate aos furtos de energia realizadas pela Enel Distribuição São Paulo, em parceria com órgãos de segurança pública, alcançaram resultados expressivos em 2024. Com 424 operações realizadas ao longo do ano, o trabalho integrado resultou em 363 prisões, o que equivale a quase uma prisão por dia.

As ações, que contaram com a atuação da Polícia Civil e equipes especializadas da companhia, foram realizadas em áreas residenciais, comerciais e industriais, abrangendo toda a região de atuação da Enel, que opera em 24 municípios da Grande São Paulo, com cerca de 7,9 milhões de ligações. Os resultados de 2024 representam um aumento significativo em relação ao ano anterior, quando foram registradas 310 operações e 219 prisões.

Nas ações de 2024, 86% das prisões aconteceram com flagrantes em ligações comerciais, 10% em instalações industriais e 4% em residências. Os furtos de energia, além de serem crimes, comprometem a qualidade do fornecimento e aumentam os custos para todos os consumidores. Por isso, a Enel investe em um plano robusto de inspeções e operações, que não apenas identifica irregularidades, mas também inibe novas ocorrências.

Furto de energia é crime

Além de ser crime com pena prevista de um a oito anos de reclusão, as ligações irregulares contribuem para a piora na qualidade do serviço prestado, prejudicando todos os consumidores da concessionária, com maior número de interrupções e, por vezes, dificultando o retorno da energia elétrica.

Indivíduos que adotam esta prática, popularmente conhecida como “gato”, além de cometer um crime, também estão colocando em risco a própria vida e a da população. Pessoas não habilitadas que tentam manipular o medidor de energia ou realizar ligação direta na rede elétrica correm o risco de choque e acidentes graves, que podem ser fatais. O site da Enel tem uma área exclusiva para denúncias de fraude.