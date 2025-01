Quadrilha que aplicava golpes por meio de concessionárias de carros é alvo de operação em SP

A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (29), uma operação contra uma quadrilha que usava concessionárias de carros para aplicar golpe contra clientes e lavar dinheiro do crime. São cumpridos 14 mandados de busca e apreensão nas empresas e nas casas dos investigados nas cidades de Mauá, Santo André, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, na Grande São Paulo.

Os policiais que atuam no 42° Distrito Policial, no Parque São Lucas, descobriram sobre a atividade ilícita do bando durante uma investigação contra estelionato, que se iniciou em agosto do ano passado.

Foi constatado que um dos investigados abriu diversas empresas em nome de terceiros para realizar financiamento de carros, o quais eram revendidos às vítimas antes que o valor fosse pago. Os investigadores descobriram, ainda, que o homem movimentou mais de R$ 100 milhões em um ano por meio deste crime.

Atualmente, as empresas relacionadas ao suspeito possuem mais de mil veículos registrados.

Após a constatação das investigações, a Justiça determinou o bloqueio dos veículos, contas bancárias, aplicações e investimentos de todas as empresas e pessoas identificadas como participantes no crime até o momento.

A operação Rent a Car segue em andamento.