20 de julho é o Dia do Biscoito: recheados doces são os preferidos dos paulistanos

Em São Paulo, os biscoitos recheados doces lideram as preferências: foram 26,7 mil toneladas consumidas pelos paulistas em 2024. É o que revela a mais recente pesquisa da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi), em parceria com a Kantar Brasil. O levantamento, divulgado em comemoração ao Dia do Biscoito, celebrado em 20 de julho, mostra ainda a popularidade dos biscoitos no estado.

Entre os mais de mil tipos de biscoitos comercializados nacionalmente, no ranking da Grande São Paulo mostra que, além dos recheados doces, os salgados, como o cream cracker e água e sal, também têm grande relevância. Este segmento representa 12,4% do mercado (6,7 mil toneladas). Em terceiro lugar na preferência estão os wafers, com 10,9% das vendas (3,1 mil toneladas).

Já no interior, o consumo ultrapassa 61 mil toneladas, sendo 27,7% (16,3 mil toneladas) de biscoitos recheados doces, 11,6% (5,1 mil toneladas) de wafers, e 10,8% (9,2 mil toneladas) de salgados, como cream cracker e água e sal.

“O consumo de biscoitos em São Paulo revela a forte tradição e o apreço dos paulistas por produtos que proporcionam praticidade sem abrir mão do sabor. Os biscoitos recheados doces, em especial, têm conquistado cada vez mais espaço nas mesas e nos lanches desses consumidores, demonstrando o sucesso e a aceitação das indústrias na região”, afirma Claudio Zanão, presidente-executivo da Abimapi.

Presente em quase 100% dos lares brasileiros, os biscoitos de maneira geral ganham cada vez mais popularidade devido à praticidade, saudabilidade e conveniência que oferecem, sendo hoje associados a diferentes momentos do dia. Não é à toa que, com mais de 480 mil toneladas já consumidas em 2024, o produto foi incluído no calendário brasileiro desde 2016, celebrado em 20 de julho como o Dia Nacional do Biscoito.